Роскошный зеленый Geely Monjaro Flagship SE уже продают в России

Geely объявила старт продаж новой топовой версии Geely Monjaro Flagship SE в РФ

Компания Geely начала продажи в России максимальной версии своего флагманского кроссовера – Monjaro Flagship SE.

Автомобиль в эксклюзивной комплектации Special Edition (SE) уже доступен у официальных дилеров Geely по цене 4 899 990 рублей.

Новинку выделяет благородный оттенок кузова Mountain Green и стильные 20-дюймовые диски. Но основные изменения скрыты внутри. Автомобиль получил режим Sand для движения по песку и адаптивную подвеску с электронным управлением. Она реагирует на неровности за 2 миллисекунды, повышая плавность хода на 33%.

Geely Monjaro Flagship SE
Geely Monjaro Flagship SE

Салон стал еще комфортнее. Водительское кресло регулируется в 12 направлениях и имеет функцию массажа, а пассажирское спереди раскладывается в горизонтальное положение. Для задних пассажиров добавлены кнопки регулировки спинки на дверях и функция управления передним сиденьем.

Мультимедийная система поддерживает беспроводное подключение для устройств Apple, а звук обеспечивает премиальная аудиосистема с 12 динамиками. В рамках адаптации к российскому климату модель получила увеличенный до 5 литров бачок омывателя.

Geely Monjaro Flagship SE
Geely Monjaro Flagship SE
Geely Monjaro Flagship SE
Geely Monjaro Flagship SE
Geely Monjaro Flagship SE
Geely Monjaro Flagship SE
Источник:  Geely
