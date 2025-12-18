#
Geely Monjaro станет Volga K50? Ответ обеих компаний

Volga и Geely не стали комментировать получение ОТТС «клоном» Monjaro

Представители брендов Volga и Geely отказались прокомментировать порталу Autonews информацию о получении ОТТС для Volga K50 и о том, что этот автомобиль представляет собой перелицованную версию Geely Monjaro.

Ранее телеграм-канал «Автопоток» заявил, что кроссовер Volga K50 уже получил ОТТС для продажи в России. На изображениях, представленных в канале, видно, что автомобиль выглядит идентично Geely Monjaro. Однако Autonews не удалось найти этот ОТТС в базе данных Росстандарта.

Слухи о том, что новые автомобили Volga будут производиться на платформе Geely, начали возникать в октябре текущего года.

Тогда в некоторых телеграм-каналах появилось видео, на котором кроссовер Geely Atlas был установлен на автовоз с эмблемами Volga спереди и сзади, однако надпись «Geely Design» осталась на бампере.

В то время представители компании Volga не подтвердили подлинность данного ролика.

Geely Monjaro
Geely Monjaro
Ранее «За рулем» сообщал, что штраф за перевозку детей без детских кресел удвоят.

Источник:  Autonews
