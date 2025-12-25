Названы самые угоняемые машины в 2025 году

«Страховой дом ВСК»: Kia стала самой угоняемой маркой авто в 2025 году

По предварительным данным, за 2025 год число угонов автомобилей в России уменьшилось на 37% по сравнению с прошлым годом. Такие данные предоставили аналитики «Страхового дома ВСК».

Исследование показало, что 35% случаев угона произошло в Москве. На Санкт-Петербург пришлось 23% угонов. По 5% угонов зарегистрировано в Амурской и Воронежской областях, а также в Дагестане, Татарстане и Рязани.

Самой часто угоняемой маркой стала Kia – машины этого бренда похищали в 21% случаев. Автомобили Lada выбирали угонщики в 14% случаев. Еще 12% угонов пришлось на автомобили Lexus, Chery, Lixiang, Hyundai, Land Rover, Mercedes-Benz и Toyota.

Самой востребованной моделью оказался спортивный лифтбек Kia Stinger – в 14% случаев угоняли именно его. Доля китайских брендов среди украденных автомобилей выросла до 21%, с лидерами Chery и Lixiang.

Число угона грузового транспорта за 11 месяцев достигло 14%. Большинство таких случаев связаны с похищением китайских грузовиков марки FAW.

