#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lada Niva 1977 года
25 декабря
Легендарная Lada Niva с автографами создателей выставлена на продажу
В Саратовской области 47-летнюю Lada Niva...
Foton View
25 декабря
Фургон Foton View: комфорт легковушки для городской логистики
В Москве состоялась российская премьера нового...
Lada Azimut
25 декабря
В 2026 году ждем две новинки АВТОВАЗа
АВТОВАЗ о новинках 2026 года: флагманский...

Названы самые угоняемые машины в 2025 году

«Страховой дом ВСК»: Kia стала самой угоняемой маркой авто в 2025 году

По предварительным данным, за 2025 год число угонов автомобилей в России уменьшилось на 37% по сравнению с прошлым годом. Такие данные предоставили аналитики «Страхового дома ВСК».

Рекомендуем
Два ДТП подряд: почему страховая может заплатить вам гораздо меньше

Исследование показало, что 35% случаев угона произошло в Москве. На Санкт-Петербург пришлось 23% угонов. По 5% угонов зарегистрировано в Амурской и Воронежской областях, а также в Дагестане, Татарстане и Рязани.

Самой часто угоняемой маркой стала Kia – машины этого бренда похищали в 21% случаев. Автомобили Lada выбирали угонщики в 14% случаев. Еще 12% угонов пришлось на автомобили Lexus, Chery, Lixiang, Hyundai, Land Rover, Mercedes-Benz и Toyota.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Самой востребованной моделью оказался спортивный лифтбек Kia Stinger – в 14% случаев угоняли именно его. Доля китайских брендов среди украденных автомобилей выросла до 21%, с лидерами Chery и Lixiang.

Число угона грузового транспорта за 11 месяцев достигло 14%. Большинство таких случаев связаны с похищением китайских грузовиков марки FAW.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный в России автобренд показал сразу четыре новинки.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  «Известия»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 32
25.12.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0