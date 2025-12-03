#
Названы самые угоняемые в России машины

Страховщики перечислили самые угоняемые автомобили РФ в 2025 году

Автономные страховые компании составили антирейтинг автомобилей, наиболее часто угоняемых в 2025 году.

Важно отметить, что в отчете представлены только автомобили, имеющие полисы каско, поэтому данные могут не полностью отражать реальную ситуацию с угонами. Более точные сведения находятся в распоряжении ГАИ.

Как сообщает страховая компания «ВСК», наибольшей популярностью у преступников в 2025 году пользовались корейские автомобили Hyundai и Kia, которые составили 17% от общего числа угонов. На втором месте Lexus с 14%, затем идут Lada (11%), Toyota (8%), Mitsubishi (8%) и Mercedes-Benz (5,7%).

В антирейтинге компании «Зетта Страхование» Hyundai также занял первое место. Однако конкретные цифры по угонам не были опубликованы.

Лидером среди угоняемых автомобилей по версии «РЕСО-Гарантия» стал Toyota, а также в их список вошли Lexus, Skoda, Hyundai и Lada.

Ранее «За рулем» сообщал, что за дефорсирование двигателя машины будут штрафовать.

Источник:  Autonews
