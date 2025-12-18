Россиян предупредили о риске роста автоугонов в 2026 году

Эксперт Ефремов рассказал, какие авто будут чаще угонять в 2026 году

Число угонов автомобилей в России демонстрирует стабильное снижение. Однако, ожидается, что в следующем году этот показатель может начать расти, но не для всех марок и моделей, а только для тех, которые подпадают под действие повышенного утильсбора.

По словам Сергея Ефремова, директора по защите активов Российского союза автостраховщиков, данные МВД показывают, что в 2019 году в стране было зарегистрировано 39 тысяч угонов, в 2024 году это число сократится до 11 тысяч, а за 11 месяцев текущего года было угнано 10 тысяч автомобилей. В 2019 году среди застрахованных машин было 3954 угнанных, в 2024 году — 343, а за текущие 11 месяцев – 254.

По-прежнему на первом месте по угону находятся отечественные автомобили. Ранее вторую позицию занимали корейские марки, но теперь они переместились на третье место, уступив её китайским автомобилям.

Сергей Ефремов добавил, что введение повышенного утильсбора на машины мощностью более 160 л. с. может привести к увеличению числа угонов таких автомобилей.

Обновление и ремонт этих моделей станет более сложным и затратным, что создаст необходимость в запчастях, тем самым усиливая интерес угонщиков, которые будут разбирать такие авто на детали.

Ранее «За рулем» сообщал, что штраф за перевозку детей без детских кресел удвоят.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»