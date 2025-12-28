#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Полный привод и дерзкий вид — новый кроссовер в РФ
28 декабря
Полный привод и дерзкий вид — новый кроссовер в РФ
Бренд Soueast подтвердил скорый дебют...
BYD стал королем экспорта автомобилей: данные впечатляющие
28 декабря
BYD стал королем экспорта автомобилей: данные впечатляющие
В ноябре BYD экспортировал на 314% больше авто...
Полицейские остановили лихачившего Санту. Но потом посмеялись и отпустили
28 декабря
Полицейские остановили лихачившего Санту. Но потом посмеялись и отпустили
В штате Огайо превысившего скорость Санту с...

Полный привод и дерзкий вид — новый кроссовер в РФ

Бренд Soueast подтвердил скорый дебют полноприводного кроссовера S06 в России

Очерчивая перспективы Soueast на 2026 год, российское представительство бренда подтвердило, что модельный ряд вскоре пополнит кроссовер S06.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Модель присоединится к уже представленным в РФ моделям S07 и S09. Как сообщает пресс-служба, при создании Soueast S06 особое внимание уделялось «акцентам на стиль, технологии и доступность». Напомним, кроссовер длиной 4616 мм с клиренсом 190 мм оснащается двумя вариантами силовых установок: 1.5 турбо на 156 л.с. в паре с 6-ступенчатым роботом и 1.6 турбо с отдачей 197 л.с., агрегатированный с 7-ступенчатой роботизированной коробкой. Второй вариант – полноприводный.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Это данные именно по российским версиям, ведь модель уже получила ОТТС. По имеющимся сведениям, Soueast S06 готовят к сборке на калининградском «Автоторе», в плюс к уже собирающемуся там «старшему» S09.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
28.12.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Soueast S06

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв