Полный привод и дерзкий вид — новый кроссовер в РФ
Очерчивая перспективы Soueast на 2026 год, российское представительство бренда подтвердило, что модельный ряд вскоре пополнит кроссовер S06.
Модель присоединится к уже представленным в РФ моделям S07 и S09. Как сообщает пресс-служба, при создании Soueast S06 особое внимание уделялось «акцентам на стиль, технологии и доступность». Напомним, кроссовер длиной 4616 мм с клиренсом 190 мм оснащается двумя вариантами силовых установок: 1.5 турбо на 156 л.с. в паре с 6-ступенчатым роботом и 1.6 турбо с отдачей 197 л.с., агрегатированный с 7-ступенчатой роботизированной коробкой. Второй вариант – полноприводный.
Это данные именно по российским версиям, ведь модель уже получила ОТТС. По имеющимся сведениям, Soueast S06 готовят к сборке на калининградском «Автоторе», в плюс к уже собирающемуся там «старшему» S09.
