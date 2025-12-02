Машины нескольких популярных марок теперь будут собирать в РФ: подробности
На российских сборочных предприятиях началаcь сборка автомобилей китайских брендов Jetour, Changan и Soueast.
Данная информация была представлена в отчете Минпромторга России о работе отечественных производственных площадок. Ранее не было официальных сведений о том, что эти модели начали поступать на конвейеры российских заводов.
Согласно данным Минпромторга, калининградский завод «Автотор» запустил производство трех моделей марки Jetour – это компактный кроссовер Dashing, среднеразмерный X70 Plus и полноприводный T2.
Также стало известно, что «Автотор» занимается производством кроссовера Soueast S09, являющегося самой крупной моделью марки из трех представленных в РФ, а также среднеразмерного паркетника Changan Uni-S.
Кроме перечисленных автомобилей, в производственной программе завода в Калининграде находятся модели Амберавто А5, SWM G01/G01F и G05 Pro, а также четыре модели BAIC (U5 Plus, X35, X55 и BJ40).
Ранее «За рулем» перечислил самые проблемные модели марки Kia.
