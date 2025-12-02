#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Автоэксперт Ракитин: проблемы с колесами могут...
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...

Машины нескольких популярных марок теперь будут собирать в РФ: подробности

В России локализовали производство пяти моделей марок Soueast, Jetour и Changan

На российских сборочных предприятиях началаcь сборка автомобилей китайских брендов Jetour, Changan и Soueast.

Рекомендуем
Таких машин мы еще не видели! — 6 главных новинок зимы

Данная информация была представлена в отчете Минпромторга России о работе отечественных производственных площадок. Ранее не было официальных сведений о том, что эти модели начали поступать на конвейеры российских заводов.

Согласно данным Минпромторга, калининградский завод «Автотор» запустил производство трех моделей марки Jetour – это компактный кроссовер Dashing, среднеразмерный X70 Plus и полноприводный T2.

Также стало известно, что «Автотор» занимается производством кроссовера Soueast S09, являющегося самой крупной моделью марки из трех представленных в РФ, а также среднеразмерного паркетника Changan Uni-S.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Кроме перечисленных автомобилей, в производственной программе завода в Калининграде находятся модели Амберавто А5, SWM G01/G01F и G05 Pro, а также четыре модели BAIC (U5 Plus, X35, X55 и BJ40).

Ранее «За рулем» перечислил самые проблемные модели марки Kia.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  «Известия»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / usertrmk
Количество просмотров 508
02.12.2025 
Фото:freepik / usertrmk
Поделиться:
Оцените материал:
0