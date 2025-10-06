200 сил и полный привод — кроссовер нового поколения готов к сборке в РФ

Китайские автомобили: кроссовер Soueast S06 сборки «Автотора» получил ОТТС

Готовящаяся к сборке на калининградском заводе «Автотор» модель Soueast S06 получила российское Одобрение типа транспортного средства.

Сообщается, что под этим названием скрывается китайский кроссовер бренда Jetour, принадлежащего Chery, а именно – Jetour Dashing нового поколения.

По данным из базы Росстандарта, вариант модели для России будет комплектоваться двумя вариантами силовых установок: 1.5 турбо на 156 л.с. в паре с 6-ступенчатым роботом и 1.6 турбо с отдачей 197 л.с., агрегатированный с 7-ступенчатой роботизированной коробкой.

Soueast S06

Как ранее передавал «За рулем», будут варианты и по типу привода: наряду с переднеприводными модификациями будет и более дорогая версия 4х4.

Габариты кроссовера составляют 4616×1910×1690 мм, колесная база – 2720 мм, а клиренс – 190 мм.

Официальный выход этого автомобиля на рынок РФ был подтвержден еще в конце сентября. Для бренда Soueast, начавшего свою работу в РФ около года назад, Soueast S06 станет третей моделью российской линейки – самой младшей по отношению к уже представленным у нас S09 и S07.