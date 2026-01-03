Европа передумала полностью отказываться от ДВС: что повлияло на это решение?

Экология
3 января
3 января
3 января
Европейская комиссия разрешит выпускать до 10% новых авто с ДВС после 2035 года

Европейская комиссия планирует отменить запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) после 2035 года.

Теперь разрешается, чтобы до 10% новых машин были неэлектрическими. Это решение было принято после сильного давления со стороны Германии, Италии и европейского автомобильного сектора.

Для вступления меры в силу потребуется одобрение от правительств стран Евросоюза и Европейского парламента. Этот шаг станет самым значительным ослаблением «зеленой» политики ЕС за последние пять лет.

Автопроизводители, такие как Volkswagen и Stellantis (владеющая Fiat), требовали смягчения норм и уменьшения штрафов за их несоблюдение. Европейская автомобильная ассоциация ACEA попросила также снизить промежуточные целевые показатели по электрификации на 2030 год.

Однако представители индустрии электромобилей предупреждают, что такой шаг ослабит инвестиции и еще больше откроет преимущества Китая в развитии электромобилей.

«Переход от четкой цели в 100% нулевых выбросов к 90% может показаться незначительным, но, если мы сейчас отступим, мы навредим не только климату. Мы навредим конкурентоспособности Европы», заявил генеральный директор Polestar Михаэль Лошеллер.

Исполнительный директор группы Transport & Environment Уильям Тодтс отметил, что в то время как ЕС откладывает решение, Китай стремительно развивается. Он подчеркнул, что «приверженность двигателям внутреннего сгорания не сделает европейских автопроизводителей снова великими».

Источник:  Reuters
Лежнин Роман
Фото:freepik / freepik
