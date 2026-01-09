#
Nissan снял с производства самую доступную модель

Компания Nissan прекратила сборку самой дешевой модели в США, седана Versa

Производство седанов Nissan Versa, являвшихся наиболее доступными машинами из линейки японского бренда в США, окончательно остановлено.

Около года назад прекратилась сборка таких машин с механической коробкой, а в декабре 2025-го на мексиканском заводе Nissan в Агуаскальентесе остановили производство и Nissan Versa с автоматом. Руководство Nissan в США уже подтвердило, что нынешняя модель изъята из линейки, а обновленная версия пойдет только в Латинскую Америку. Приверженцам недорогих машин марки в Штатах рекомендуются седаны Sentra и Altima, а также компакт-кроссы Kicks.

Седаны Nissan Versa (а раньше были еще и хэтчи) были ультрадешевыми по американским меркам машинами – цены лежали в диапазоне от 18 585 до 22 585 долларов, что эквивалентно 1,4-1,8 млн рублей. Какой-либо особой любви они никогда не вызывали, но это один из самых распространенных прокатных автомобилей в США, его знают буквально все.

Отзывы об этих автомобилях всегда были неплохими, в прессе Версу называли «дешевой, но не бедной». Теперь североамериканским СМИ остается констатировать, что недорогих компактных машин остается все меньше, а покупателям – замахиваться на более дорогие компакт-седан Sentra, компакт-кросс Kicks (от 23 845 и от 23 925 долларов соответственно) или на Kia K4 за 23 385 долларов... Как думаете, прижился бы у нас такой Ниссан? Sentra вот, в свое время, не пошла...

Источник:  Car and Driver
Иннокентий Кишкурно
09.01.2026 
