Правительство продлило временный запрет на экспорт топлива
Правительство России продлило временный запрет на вывоз топлива из страны – на официальном сайте правительства опубликованы соответствующие постановления.
По одному из документов, продлевается запрет на экспорт автомобильного бензина – эта ограничительная мера действует для всех экспортеров, включая непосредственных производителей. По второму постановлению, остается в силе запрет на экспорт дизеля, судового топлива и других газойлей, включая приобретенные на биржевых торгах, – но, в отличие от первого, этот запрет не распространяется на производителей.
Обе ограничительные меры уже вступили в силу и будут действовать до 28 февраля 2026 года.
Напомним, впервые запрет на вывоз топлива вводился в марте 2024 года, затем приостанавливался, но позже был продлен.
В июне 2025-го запрет на экспорт топлива стал полным, его действие более не ограничивалось лишь трейдерами и нефтебазами.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!