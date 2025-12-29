#
Правительство продлило временный запрет на экспорт топлива

Запрет на экспорт бензина и дизеля продлен до 28 февраля 2026 года

Правительство России продлило временный запрет на вывоз топлива из страны – на официальном сайте правительства опубликованы соответствующие постановления.

В России подешевел бензин

По одному из документов, продлевается запрет на экспорт автомобильного бензина – эта ограничительная мера действует для всех экспортеров, включая непосредственных производителей. По второму постановлению, остается в силе запрет на экспорт дизеля, судового топлива и других газойлей, включая приобретенные на биржевых торгах, – но, в отличие от первого, этот запрет не распространяется на производителей.

Обе ограничительные меры уже вступили в силу и будут действовать до 28 февраля 2026 года.

Напомним, впервые запрет на вывоз топлива вводился в марте 2024 года, затем приостанавливался, но позже был продлен.

В июне 2025-го запрет на экспорт топлива стал полным, его действие более не ограничивалось лишь трейдерами и нефтебазами.

Источник:  Правительство России
