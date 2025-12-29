#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Необходимый набор для зимнего автопутешествия: что в него входит
29 декабря
Необходимый набор для зимнего автопутешествия: что в него входит
Корнев: незамерзайка, зарядка и фонарик...
Kia Seltos
29 декабря
Этот кроссовер надежной марки снова можно купить в РФ по цене Лады
В РФ возобновлены продажи кроссоверов Kia...
Дизель, АКП, допзащита – новые версии этого внедорожника скоро в РФ
29 декабря
Дизель, АКП, допзащита – новые версии этого внедорожника скоро в РФ
Линейку BAW 212 в России в 2026 году расширят...

Проверена сугробами и бездорожьем: раскрыты преимущества Нивы зимой

АВТОВАЗ рассказал о внедорожных возможностях Нивы в зимнее время

В телеграм-канале «Поладим с Lada» вышел новый подкаст о зимних внедорожных качествах Нивы. Представитель АВТОВАЗа напомнил о преимуществах классической модели в условиях высокого снежного покрова и крутых склонах. Lada Niva Legend остается популярной среди тех, кто ищет машину не только для передвижения, но и для путешествий и испытаний в сложных условиях.

Рекомендуем
Рейтинг универсалов за полтора миллиона — три отличных варианта

Производитель выделил главное отличие модели – постоянный полный привод, который работает без электроники. Благодаря этому Нива уверенно проходит заснеженные участки, легко паркуется в сугробах и позволяет ездить вне дорог без больших усилий. Представитель АВТОВАЗа отметил, что часто не требуется включать пониженную передачу или блокировку дифференциала – автомобиль хорошо справляется со всеми задачами на стандартных настройках.

В рамках осеннего тест-драйва рестайлинговой Lada Niva Travel с новым 90-сильным мотором, участникам предложили необычное упражнение: спуститься и заехать обратно на крутой склон, не нажимая педали, используя первую пониженную передачу. Машина продемонстрировала стабильное и уверенное движение без пробуксовок, впечатлив даже опытных водителей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В АВТОВАЗе считают, что потенциал Нивы еще не исчерпан. Совмещение классических внедорожных решений с современными технологиями, включая новый двигатель, позволяет модели оставаться востребованной и вдохновлять владельцев на новые приключения.

Классическая трехдверная Lada Niva Legend доступна в четырех комплектациях – Classic, Luxe, Urban и Black – с ценой от 1 059 000 до 1 217 000 рублей. Есть и версия Bronto, адаптированная для экстремального бездорожья со стоимостью от 1 480 000 до 1 545 000 рублей.

Lada Niva Legend
Lada Niva Legend
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору для российских производителей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  телеграм-канал «Поладим с Lada»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 6
29.12.2025 
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+90