Названы лучшие б/у кроссоверы вместо Kia Sportage

Эксперт Логинов рассказал, что заменит подержанный Kia Sportage

К 100-150 тысячам километров пробега у большинства массовых автомобилей начинают проявляться признаки износа важных узлов и агрегатов. Это связано с естественным старением деталей и эксплуатационными нагрузками.

Эксперт Сергей Логинов рассказал, что у Kia Sportage в возрасте 10-15 лет на таком пробеге часто возникают задиры цилиндров и растяжение цепи. По его словам, примерно 90% таких автомобилей сталкиваются с этими проблемами.

При покупке подержанного Kia Sportage такого возраста ремонт либо уже сделан, либо его нужно проводить. По словам Логинова, ремонт в таких случаях выгоднее, чем покупка нового авто.

Эксперт объяснил, что сегодня новый Kia Sportage стоимостью около 3,5 млн рублей уже недоступен. Раньше можно было приобрести через параллельный импорт из Китая или Кореи, но сейчас цена возросла примерно до 5 млн рублей.

Логинов отметил, что в России сейчас альтернативой являются китайские кроссоверы Haval F7, Geely Atlas и Chery Tiggo7 Pro. Эти полноприводные машины сопоставимы по размеру с Kia Sportage, а также имеют более современное оснащение, включая мультимедийные системы. Стоимость таких автомобилей близка к 3,5 млн рублей.

Если увеличить бюджет до 5 млн рублей, то можно рассмотреть Volkswagen Tiguan из Китая или Hyundai Santa Fe из Южной Кореи, привезенные по параллельному импорту.

При этом эксперт подчеркнул, что автомобили бренда KGM (бывший SsangYong), официально продающиеся в России, не являются полноценной заменой Kia Sportage. По его мнению, качество новых моделей KGM уступает даже 15-летнему Sportage, а проблемы с двигателями у них могут начаться раньше 100 000 км пробега.

