«Бабушкина схема»: лучше совершать сделку купли-продажи авто у нотариуса

Юрист Струков рассказал, как защититься от «схемы Долиной» при покупке машины

Жизненные реалии таковы, что «схема Долиной», в рамках которой у добросовестного приобретателя имущества продавец истребует его в судебном порядке посредством признания сделки недействительной со ссылкой на порок воли и нарушение закона, виня в ее совершении мошенников, активно применяется не только на рынке недвижимости, но и при купле-продаже транспортных средств.

Чтобы минимизировать риск утраты собственности, доказав при необходимости в суде свою должную осмотрительность и добросовестность, покупателю лучше совершать сделку у нотариуса, рекомендует юрист Константин Струков.

Также следует просить контрагента предоставить справку от психиатра о прохождении медицинского освидетельствования. Кроме того, не рекомендуется заключать сделки через представителя контрагента.

Комментарий эксперта

Константин Струков, юрист:

– В договор купли-продажи желательно вписать положение о том, что продавец дает покупателю соответствующие гарантии относительно того, что он, будучи законным собственником имущества, дееспособен, осознает характер своих действий, не находится при совершении сделки под влиянием третьих лиц (мошенников), действует добросовестно и не собирается использовать «схему Долиной» для извлечения материальной выгоды. При нарушении гарантий – прописать за это в договоре отдельным пунктом штраф в размере двукратной стоимости автомобиля и необходимость возмещения по требованию покупателя причиненных убытков сверх данной санкции.

Также в договор рекомендуется включить положение о том, что при успешном оспаривании сделки транспортное средство подлежит возврату продавцу только после возврата им покупателю всей уплаченной за него суммы, с отнесением расходов по его хранению/содержанию на продавца и возможностью его безвозмездной эксплуатации покупателем вплоть до совершения данных действий в качестве компенсации за доставленные неудобства.

