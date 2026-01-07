#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota получила сильный удар по репутации из-за коллективного иска: подробности
7 января
Toyota получила сильный удар по репутации из-за коллективного иска: подробности
Против Toyota подан коллективный иск из-за...
ИИ внедрили даже в шины: новая разработка Michelin
7 января
ИИ внедрили даже в шины: новая разработка Michelin
Michelin на CES 2026 представит шины с ИИ,...
Интерьер Dongfeng Mage 2026
7 января
Стартовали продажи мощного добротного кроссовера дешевле 1,5 млн рублей
Dongfeng Motor запустил продажи кроссовера Mage...

Названы самые дешевые спорткары

TopSpeed составил рейтинг из 10 самых дешевых спортивных автомобилей

Mazda MX-5 Miata 2025 года стала лидером рейтинга самых доступных спортивных автомобилей. Об этом сообщает портал topspeed. com, который изучил данные о продажах машин. Цена этой модели составляет 29,8 тыс. долларов.

Рекомендуем
Рейтинг универсалов за полтора миллиона — три отличных варианта

Под капотом Mazda MX-5 Miata установлен 2,0-литровый двигатель мощностью 181 лошадиная сила. Второе место в рейтинге занял Toyota GR86 с ценой 30,8 тыс. долларов, мотором объемом 2,4 л и мощностью 228 л. с.

На третьей позиции расположился Honda Civic Si с базовой ценой от 31 тыс. долларов. Этот автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 200 лошадиных сил.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В десятку самых доступных спортивных машин также вошли Volkswagen Golf GTI, Hyundai Elantra N, Subaru WRX, Toyota GR Corolla, Nissan Z, Honda Civic Type R и Volkswagen Golf R.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный в России автобренд показал сразу четыре новинки.

Источник:  Topspeed
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 40
07.01.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0