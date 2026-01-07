Названы самые дешевые спорткары

TopSpeed составил рейтинг из 10 самых дешевых спортивных автомобилей

Mazda MX-5 Miata 2025 года стала лидером рейтинга самых доступных спортивных автомобилей. Об этом сообщает портал topspeed. com, который изучил данные о продажах машин. Цена этой модели составляет 29,8 тыс. долларов.

Под капотом Mazda MX-5 Miata установлен 2,0-литровый двигатель мощностью 181 лошадиная сила. Второе место в рейтинге занял Toyota GR86 с ценой 30,8 тыс. долларов, мотором объемом 2,4 л и мощностью 228 л. с.

На третьей позиции расположился Honda Civic Si с базовой ценой от 31 тыс. долларов. Этот автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 200 лошадиных сил.

В десятку самых доступных спортивных машин также вошли Volkswagen Golf GTI, Hyundai Elantra N, Subaru WRX, Toyota GR Corolla, Nissan Z, Honda Civic Type R и Volkswagen Golf R.

