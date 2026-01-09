В Китае этот кроссовер мгновенно стал хитом: его привезли в Россию
В России начались продажи нового кроссовера Mazda EZ-60. Автомобиль доступен у дилера ArkeiDauto из Ростова-на-Дону через параллельный импорт. Его стоимость составляет 5,29 миллиона рублей.
Модель представлена в комплектации Max с гибридной силовой установкой мощностью 258 лошадиных сил и задним приводом. Среди оборудования – подогрев, вентиляция и массаж передних сидений, панорамная крыша, многозонный климат-контроль, круиз-контроль, камеры кругового обзора и широкий набор электронных помощников водителя.
Mazda EZ-60 дебютировал в Китае в сентябре 2025 года. Кроссовер построен на модульной платформе EPA1, созданной китайским производителем Changan. По размерам Mazda EZ-60 немного больше конкурента Tesla Model Y и похож на популярный в Китае Zeekr 7X.
Автомобиль может быть гибридным или полностью электрическим. Гибридная версия оснащена 1,5-литровым мотором внутреннего сгорания и электродвигателем. Производитель заявляет общий запас хода до 1300 километров.
Ранее «РГ» сообщала, что спустя двое суток после премьеры количество «слепых» заказов на электрический Mazda EZ-60 перевалило за десять тысяч.
Ранее «За рулем» сообщал, что Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору для российских производителей.
