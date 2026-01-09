#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Aito M8
9 января
По 600 проданных машин в день: этот кроссовер стал настоящим хитом
Продажи Aito M8 в КНР превысили 150 000 штук за...
Chery не станет поддерживать производителя пылесосов в выпуске машин
9 января
Chery не станет поддерживать производителя пылесосов в выпуске машин
Chery заявила, что не планирует объединяться с...
Baojun Huajing S
9 января
Представлен новый крупный и технологичный кроссовер для большой семьи
Huawei и SAIC-GM-Wuling представили...

В Китае этот кроссовер мгновенно стал хитом: его привезли в Россию

Дилер привез в РФ новый кроссовер Mazda EZ-60 за 5,3 млн рублей

В России начались продажи нового кроссовера Mazda EZ-60. Автомобиль доступен у дилера ArkeiDauto из Ростова-на-Дону через параллельный импорт. Его стоимость составляет 5,29 миллиона рублей.

Рекомендуем
Рейтинг универсалов за полтора миллиона — три отличных варианта

Модель представлена в комплектации Max с гибридной силовой установкой мощностью 258 лошадиных сил и задним приводом. Среди оборудования – подогрев, вентиляция и массаж передних сидений, панорамная крыша, многозонный климат-контроль, круиз-контроль, камеры кругового обзора и широкий набор электронных помощников водителя.

Mazda EZ-60 дебютировал в Китае в сентябре 2025 года. Кроссовер построен на модульной платформе EPA1, созданной китайским производителем Changan. По размерам Mazda EZ-60 немного больше конкурента Tesla Model Y и похож на популярный в Китае Zeekr 7X.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Автомобиль может быть гибридным или полностью электрическим. Гибридная версия оснащена 1,5-литровым мотором внутреннего сгорания и электродвигателем. Производитель заявляет общий запас хода до 1300 километров.

Ранее «РГ» сообщала, что спустя двое суток после премьеры количество «слепых» заказов на электрический Mazda EZ-60 перевалило за десять тысяч.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору для российских производителей.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:За рулем
Количество просмотров 53
09.01.2026 
Фото:За рулем
Поделиться:
Оцените материал:
0