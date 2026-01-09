Владимир Ефимов: В 2025 году в Москве утвердили планы по созданию и обновлению более 180 км дорог

В 2025 г. в столице запланировали 25 проектов по улучшению территории, а сделали – 46

За 2025 год в столице утвердили более 40 проектов планировки территории (ППТ) объектов улично-дорожной сети. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Владимир Ефимов, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

«Изначально в 2025 году планировалось утвердить свыше 25 проектов планировки территории улично-дорожной сети, однако динамика городского развития требует опережающей подготовки всей необходимой документации. В результате в прошлом году было утверждено 46 ППТ, предусматривающих строительство и реконструкцию около 186 километров улично-дорожной сети. Эти решения направлены на формирование безопасной, удобной и современной транспортной среды как для автомобилистов, так и для пешеходов».

Проекты планировки территории разрабатываются для решения широкого спектра задач – от организации новых подъездов к строящимся жилым кварталам и социальным объектам до повышения транспортной доступности уже существующей инфраструктуры.

В числе таких проектов, в частности, значатся работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Киевским шоссе, включая ее внешнюю сторону, а также проектирование участков улично-дорожной сети для обеспечения транспортного обслуживания будущих образовательных учреждений в районе Бирюлево Восточное. Эти примеры отражают лишь часть многообразной и комплексной работы, ведущейся в этом направлении.

«Мы последовательно разрабатываем и утверждаем проектную документацию, чтобы дороги и прилегающие к ним территории соответствовали современным стандартам качества и функциональности», – добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Одной из важнейших задач 2025 года было обеспечение транспортной связности для быстрорастущих производственных предприятий на территории ТиНАО. Значительная часть ресурсов и усилий была направлена, в частности, на поддержку крупного формирующегося пищевого кластера в Краснопахорском районе.

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал строительство около 13 километров дорог возле будущей станции метро «Ильинская».

