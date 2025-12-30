#
Стало известно, когда заработают все брошенные в РФ автомобильные заводы

Мантуров: Заложенные сейчас основы к 2030 году дадут объем в 2,5 млн авто в год

В интервью телеканалу «Россия-24» первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что все автозаводы, оставленные иностранными производителями, будут полностью запущены до лета 2026 года.

По его словам, процесс идет: свои производственные линейки уже возобновили 80% таких промышленных площадок. Новыми бенефициарами стали российские инвесторы, часто в партнерстве с компаниями из дружественных стран Юго-Восточной Азии.

Мантуров подчеркнул, что привлеченные партнеры активно вовлечены в реализацию государственной политики по развитию автомобильной отрасли. Это включает совместную разработку универсальных платформ и унификацию компонентной базы с приоритетом продукции российских поставщиков.

«И если каких-то компетенций нет, то мы готовы, конечно же, с удовольствием принять и наших дружественных партнеров с их наработками, с их технологиями в части автокомпонентов», – добавил вице-премьер.

Параллельно власти формируют долгосрочные прогнозы по развитию рынка. Несмотря на ожидаемое снижение продаж новых автомобилей в 2025 году примерно на 19%, до 1,45 миллиона единиц, в правительстве уверены в будущем росте.

Мантуров заявил, что заложенные сейчас основы должны к 2030 году обеспечить выход на объем рынка в 2,5 миллиона автомобилей в год. Он осторожно отметил, что внутренние производственные мощности рассчитаны даже на 3 млн, и выразил надежду, что потребительский спрос в итоге позволит приблизиться к этим более амбициозным показателям.

Источник:  ТАСС
Алексеева Елена
Фото:freepik / usertrmk
30.12.2025 
Фото:freepik / usertrmk
