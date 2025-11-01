Стало известно, какую господдержку получил автопром с 2022 года

Мантуров: государство вложило в автопром 260 млрд бюджетных рублей с 2022 года

С начала 2022 года государство инвестировало свыше 260 миллиардов рублей в поддержку отечественного автопрома, согласно информации, предоставленной РИА «Новости» со ссылкой на первого вице-премьера Дениса Мантурова.

«Целый комплекс мер, финансируемых из бюджета, продемонстрировал свою эффективность – это субсидирование НИОКР, гранты на реинжиниринг, программы Фонда развития промышленности, а также программы поддержки спроса... За последние три года на эти ключевые инициативы из федерального бюджета было направлено более 260 миллиардов рублей», – приводят слова Мантурова.

Он также добавил, что примерно три четверти этой суммы составили средства, поступившие в бюджет от утилизационного сбора на автомобили. В частности, Фонд развития промышленности оказал поддержку около 40 проектов по реинжинирингу и 91 проекту по производству автокомпонентов.

Кроме того, Денис Мантуров подтвердил, что правительство не собирается ограничивать доступ иностранных автомобилей на российский рынок, однако отметил, что важно устранить каналы серого импорта для иностранных инвесторов.

Ранее «За рулем» сообщал, что новые правила расчета утильсбора перенесут.

