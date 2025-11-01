Новая реальность
#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Стало известно, какую господдержку получил автопром с 2022 года

Мантуров: государство вложило в автопром 260 млрд бюджетных рублей с 2022 года

С начала 2022 года государство инвестировало свыше 260 миллиардов рублей в поддержку отечественного автопрома, согласно информации, предоставленной РИА «Новости» со ссылкой на первого вице-премьера Дениса Мантурова.

Рекомендуем
Вместительный автомобиль за 800 тысяч — что выбрать на вторичке
«Целый комплекс мер, финансируемых из бюджета, продемонстрировал свою эффективность – это субсидирование НИОКР, гранты на реинжиниринг, программы Фонда развития промышленности, а также программы поддержки спроса... За последние три года на эти ключевые инициативы из федерального бюджета было направлено более 260 миллиардов рублей», – приводят слова Мантурова.

Он также добавил, что примерно три четверти этой суммы составили средства, поступившие в бюджет от утилизационного сбора на автомобили. В частности, Фонд развития промышленности оказал поддержку около 40 проектов по реинжинирингу и 91 проекту по производству автокомпонентов.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Кроме того, Денис Мантуров подтвердил, что правительство не собирается ограничивать доступ иностранных автомобилей на российский рынок, однако отметил, что важно устранить каналы серого импорта для иностранных инвесторов.

Ранее «За рулем» сообщал, что новые правила расчета утильсбора перенесут.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  РИА Новости
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 83
01.11.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
-1