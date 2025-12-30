#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Терапевт назвала симптомы болезней, при которых ключи от машины нужно отложить
30 декабря
Терапевт назвала симптомы болезней, при которых ключи от машины нужно отложить
Врач: высокая температура и слабость от гриппа...
Названы самые надежные автобренды 2026 года
30 декабря
Названы самые надежные автобренды 2026 года
Consumer Reports перечислил самых надежных...
Стало известно, когда заработают все брошенные в РФ автомобильные заводы
30 декабря
Стало известно, когда заработают все брошенные в РФ автомобильные заводы
Мантуров: Заложенные сейчас основы к 2030 году...

Терапевт назвала симптомы болезней, при которых ключи от машины нужно отложить

Врач: высокая температура и слабость от гриппа так же опасны на дороге, как алкоголь

Садясь за руль больным, вы рискуете не только здоровьем, но и жизнью.

Рекомендуем
Раскрыты подробности закона о лишении прав по медицинским показаниям

Врач-терапевт Назифат Уртенова из «СМ-Клиники» объяснила, в каких случаях от поездок за рулем лучше отказаться.

Основную опасность представляет высокая температура, которая достигает 38–40 градусов и сопровождается ознобом и слабостью. Это состояние напрямую влияет на концентрацию и скорость реакции.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Не менее рискованны интенсивная головная боль, которая мешает сосредоточиться, и сильная ломота в мышцах, вызывающая дискомфорт и усталость. Чувство общей разбитости и головокружение могут привести к потере контроля над автомобилем, а размытость зрения или светобоязнь искажают восприятие дорожной обстановки. Даже сухой кашель способен стать опасным отвлекающим фактором.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Назифат Уртенова подчеркнула, что при таких симптомах единственным верным решением является отказ от вождения и обращение к врачу. Она добавила, что забота о своем здоровье и безопасности окружающих должна быть приоритетом для каждого водителя.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
30.12.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0