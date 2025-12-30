Терапевт назвала симптомы болезней, при которых ключи от машины нужно отложить

Врач: высокая температура и слабость от гриппа так же опасны на дороге, как алкоголь

Садясь за руль больным, вы рискуете не только здоровьем, но и жизнью.

Врач-терапевт Назифат Уртенова из «СМ-Клиники» объяснила, в каких случаях от поездок за рулем лучше отказаться.

Основную опасность представляет высокая температура, которая достигает 38–40 градусов и сопровождается ознобом и слабостью. Это состояние напрямую влияет на концентрацию и скорость реакции.

Не менее рискованны интенсивная головная боль, которая мешает сосредоточиться, и сильная ломота в мышцах, вызывающая дискомфорт и усталость. Чувство общей разбитости и головокружение могут привести к потере контроля над автомобилем, а размытость зрения или светобоязнь искажают восприятие дорожной обстановки. Даже сухой кашель способен стать опасным отвлекающим фактором.

Назифат Уртенова подчеркнула, что при таких симптомах единственным верным решением является отказ от вождения и обращение к врачу. Она добавила, что забота о своем здоровье и безопасности окружающих должна быть приоритетом для каждого водителя.

