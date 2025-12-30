Ford намерен зарегистрировать в РФ права на названия новых моделей

Концерн Ford подал 10 заявок на регистрацию новых товарных знаков

Американская компания Ford Motor Company направила в Россию десять заявок на регистрацию товарных знаков.

Среди них оказались названия моделей Bronco, Expedition, Explorer, F-150, Mustang, Ranger, Tourneo и Transit. Также в число заявок вошли бренд Lincoln и его логотип, под которым выпускаются автомобили премиум-класса.

Большинство товарных знаков заявлены только по международному классу № 12, который охватывает автомобили и их комплектующие. Исключение составляет бренд Lincoln – он зарегистрирован дополнительно по классам № 35 и № 37, которые включают продажу, рекламу и ремонт транспортных средств.

Ранее было установлено, что Ford не подавал заявок на регистрацию товарных знаков в России с 2013 года. Новые заявки были поданы 24 декабря 2025 года из США от компании «Форд мотор компани».

