Этим суровым внедорожником Ford бросает вызов самому Land Cruiser Prado
Ford представил обновленную и самую мощную версию рамного внедорожника Everest Tremor на фестивале Liwa в Абу-Даби.
Главным нововведением стал замененный мотор – теперь под капотом стоит 2,7-литровый бензиновый V6 EcoBoost с двойным турбонаддувом, знакомый по пикапам F-150 и Ranger. Двигатель развивает 350 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента.
Силовой агрегат работает вместе с 10-ступенчатым автоматом и системой полного привода. В сравнении с австралийской дизельной версией Everest Tremor, которая имеет 247 л.с. и 600 Нм, бензиновый мотор обеспечивает больше мощности, но меньше тяги.
Внешне версия для Ближнего Востока повторяет австралийский вариант.
Внедорожник оснащен подвеской Bilstein с подъемом на 26 мм, усиленной защитой днища, 17-дюймовыми дисками с покрышками General Grabber AT3. Также машина получила специальный режим Rock Crawl, позволяющий двигаться по труднопроходимой местности на минимальной скорости.
Ford отмечает, что новый мотор делает Everest Tremor лидером по мощности среди соперников в классе, таких как Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Fortuner, Mitsubishi Montero Sport и Nissan X-Terra.
