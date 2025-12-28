#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Ford Everest Tremor
28 декабря
Этим суровым внедорожником Ford бросает вызов самому Land Cruiser Prado
Ford представил в Абу-Даби новую версию Everest...
В России выросли штрафы за навязывание услуг: что это значит для водителей
28 декабря
В России выросли штрафы за навязывание услуг: что это значит для водителей
Госдума одобрила увеличение штрафов за...
JAC RF8
28 декабря
Добротный минивэн российской сборки был замечен на дорогах до старта продаж
В РФ зарегистрировали первые семь JAC RF8 до...

Этим суровым внедорожником Ford бросает вызов самому Land Cruiser Prado

Ford представил в Абу-Даби новую версию Everest Tremor с мотором V6 EcoBoost

Ford представил обновленную и самую мощную версию рамного внедорожника Everest Tremor на фестивале Liwa в Абу-Даби.

Ford Everest Tremor
Ford Everest Tremor

Рекомендуем
Как определить, что дорога очень скользкая?

Главным нововведением стал замененный мотор – теперь под капотом стоит 2,7-литровый бензиновый V6 EcoBoost с двойным турбонаддувом, знакомый по пикапам F-150 и Ranger. Двигатель развивает 350 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента.

Силовой агрегат работает вместе с 10-ступенчатым автоматом и системой полного привода. В сравнении с австралийской дизельной версией Everest Tremor, которая имеет 247 л.с. и 600 Нм, бензиновый мотор обеспечивает больше мощности, но меньше тяги.

Ford Everest Tremor
Ford Everest Tremor

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Внешне версия для Ближнего Востока повторяет австралийский вариант.

Интерьер Ford Everest Tremor
Интерьер Ford Everest Tremor

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Внедорожник оснащен подвеской Bilstein с подъемом на 26 мм, усиленной защитой днища, 17-дюймовыми дисками с покрышками General Grabber AT3. Также машина получила специальный режим Rock Crawl, позволяющий двигаться по труднопроходимой местности на минимальной скорости.

Ford отмечает, что новый мотор делает Everest Tremor лидером по мощности среди соперников в классе, таких как Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Fortuner, Mitsubishi Montero Sport и Nissan X-Terra.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Ford
28.12.2025 
Фото:Ford
Поделиться:
Оцените материал:
0