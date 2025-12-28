Этим суровым внедорожником Ford бросает вызов самому Land Cruiser Prado

Ford представил в Абу-Даби новую версию Everest Tremor с мотором V6 EcoBoost

Ford представил обновленную и самую мощную версию рамного внедорожника Everest Tremor на фестивале Liwa в Абу-Даби.

Ford Everest Tremor

Главным нововведением стал замененный мотор – теперь под капотом стоит 2,7-литровый бензиновый V6 EcoBoost с двойным турбонаддувом, знакомый по пикапам F-150 и Ranger. Двигатель развивает 350 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента.

Силовой агрегат работает вместе с 10-ступенчатым автоматом и системой полного привода. В сравнении с австралийской дизельной версией Everest Tremor, которая имеет 247 л.с. и 600 Нм, бензиновый мотор обеспечивает больше мощности, но меньше тяги.

Ford Everest Tremor

Внешне версия для Ближнего Востока повторяет австралийский вариант.

Интерьер Ford Everest Tremor

Внедорожник оснащен подвеской Bilstein с подъемом на 26 мм, усиленной защитой днища, 17-дюймовыми дисками с покрышками General Grabber AT3. Также машина получила специальный режим Rock Crawl, позволяющий двигаться по труднопроходимой местности на минимальной скорости.

Ford отмечает, что новый мотор делает Everest Tremor лидером по мощности среди соперников в классе, таких как Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Fortuner, Mitsubishi Montero Sport и Nissan X-Terra.

