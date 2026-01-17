#
«Умное» шасси научилось видеть дорогу

AI Road Sense от ZF определяет дорожные условия и предсказывает поведение водителя

На выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе компания ZF представила интеллектуальную систему AI Road Sense.

Когда появился первый преселективный «робот»? Вы удивитесь!

Это программное решение, основанное на искусственном интеллекте, стало важным элементом платформы шасси нового поколения Chassis 2.0.

Система в непрерывном режиме анализирует данные с камер, лидаров и датчиков автомобиля, чтобы мгновенно адаптировать работу подвески к дорожным условиям. Она способна различить не просто асфальт или гравий, но и глубину снега, плотность грязи или переход между типами покрытий, заранее подстраивая демпфирование. Как отмечает конструктор Петер Холдманн из ZF, система реагирует на потенциально опасные ситуации быстрее человека, всегда поддерживая ожидаемое поведение автомобиля и повышая уверенность водителя.

Система AI Road Sense от ZF определяет дорожные условия и предугадывает поведение водителя

AI Road Sense не только читает дорогу, но и понимает водителя. Анализируя манеру управления, внешние условия и даже присутствие пассажиров в салоне, искусственный интеллект прогнозирует предпочтения человека за рулем и персонализирует отклик шасси. При этом система работает в фоновом режиме, незаметно для пользователя переключаясь, например, с внедорожного на энергоэффективный режим при выезде на трассу.

Технология также берет на себя сложные задачи: на скользкой поверхности она активирует «старт на снегу» для предотвращения пробуксовки, а на бездорожье автоматически выбирает оптимальную стратегию движения, интеллектуально блокируя дифференциалы. Таким образом, AI Road Sense от ZF превращает шасси в думающий и предугадывающий элемент, который делает вождение безопаснее.

Источник:  Auto-Medienportal
