Названы 5 самых доступных кроссоверов на старте 2026 года

Кроссоверы от 1,5 млн рублей: JAC JS3, Livan X3 Pro и Bestune T55

Рынок новых автомобилей в РФ предлагает варианты кроссоверов от 1,5 млн рублей, где в ведущей тройке – модели из Китая.

Лидером по цене стал китайский JAC JS3, который одновременно является и самой дешевой иномаркой в стране. С учетом специального предложения его можно приобрести от 1 549 000 рублей за автомобиль 2023 года выпуска в базовой версии с механикой и 109-сильным мотором.

Вторую строчку рейтинга занимает Livan X3 Pro, который после отмены скидок сейчас оценивается от 1 669 900 рублей. Эта модель, построенная на платформе Geely, предлагает вариатор и базовый набор функций, включающий встроенный видеорегистратор и мультимедийную систему.

Тройку самых доступных закрывает Bestune T55 с мощным 124-сильным мотором и роботизированной коробкой передач, который при скидке в 700 тысяч рублей стоит от 1 711 000 рублей.

Четвертое место досталось единственному отечественному участнику подборки – кроссоверу Москвич 3, цена которого в январе начинается от 1 729 000 рублей.

Замыкает пятерку популярный Haval Jolion, не подорожавший с начала года. Самую простую версию этого кроссовера с турбомотором сейчас можно приобрести за 1 799 000 рублей.

