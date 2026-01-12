#
Toyota Wigo
12 января
КАМАЗ выпустил первый экземпляр нового седельного тягача

С главного конвейера КАМАЗа сошел первый седельный тягач КАМАЗ-65956

На главном конвейере КАМАЗа собрали первый седельный тягач нового поколения – это ранее анонсированная модель КАМАЗ-65956.

КАМАЗ-65956 относится к тяжелому семейству автомобилей поколения К5. Машина с новой кабиной и схемой шасси 6х4 является близкой «родственницей» уже выпускающегося полноприводного КАМАЗ-65955 – у этих моделей одинаковые двигатель (Р6, 560 л.с.), электрооборудование, система выпуска, пневматическая и топливная системы, пружинная подвеска кабины. Коробка передач – механическая 16-ступенчатая. Бак – 600 литров.

При этом у КАМАЗ-65956 оригинальная конструкция задних крыльев, которая крепится на специальный кронштейн, седельное устройство выше, чем у собратьев, а сама база, предназначенная для установки платформы (трала), гораздо длиннее, отметил заместитель начальника отдела анализа эффективности сборки автомобилей Артем Осипов.

Машина может работать в составе автопоезда, перевозя на трале крупногабаритную технику, а также доставлять сыпучие грунты на самосвальном прицепе. Полная масса автопоезда – до 91,5 тонны. А при установке кузова в седельное устройство КАМАЗ-65956 сможет перевезти 80 тонн песка или гравия. Сейчас выпущенный экземпляр проходит обкатку на стендах, запуск в серию намечен на 2026 год. Помимо продаж в РФ, запланирован экспорт в Армению, Азербайджан, Белоруссию и Киргизию.

Источник:  КАМАЗ
12.01.2026 
