13 января
13 января
13 января
Представлен обновленный богато оснащенный премиальный седан: подробности

Компания Hyundai презентовала обновленный седан Genesis G80

Корейский автопроизводитель Hyundai показал новую версию седана Genesis G80 и вариацию G80 Black.

Водительское кресло теперь стандартно оснащается системой Ergo Motion с 18-позиционной электроподстройкой. Она автоматически регулирует поддержку в зависимости от скорости, чтобы уменьшить усталость водителя. Кроме того, обновленная модель упрощает выбор дополнительных пакетов.

Автомобиль оборудован системой очистки воздуха, а для G80 доступны новые колесные диски диагональю 19 дюймов. Клиенты могут выбрать один из двух двигателей: турбированный 2.0 с мощностью 304 л. с. или 3.5-литровый мотор с отдачей 380 л. с.

Оба агрегата работают с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Genesis G80 выпускается в вариантах с задним и полным приводом.

Genesis G80
Genesis G80
Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат Инфо» составил топ-10 популярных китайских авто в РФ.

Источник:  Autohome
Ушакова Ирина
Фото:Autohome
13.01.2026 
Фото:Autohome
