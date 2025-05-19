На рынок вышло новое поколение крупного и богато оснащенного седана

Genesis G80 2026 года: подробные характеристики и уникальные особенности

Премиум-бренд Hyundai, Genesis, представил свой новый седан Genesis G80 2026 года на китайском рынке.

Модель 2026 года сохранила характерную «двухслойную» решетку радиатора Brave Emblem и фары в том же стиле. Также не изменились классические дверные ручки и тип крыши фастбек. Одной из ключевых особенностей является стандартная адаптивная подвеска с возможностью регулировки жесткости амортизаторов для всех комплектаций.

Genesis G80 2026

Внутри установлен 27-дюймовый OLED-экран, который объединяет приборную панель и мультимедийную систему.

Во всех версиях автомобиль оснащен системами активной безопасности, электромеханическим регулятором руля, электронным селектором трансмиссии, подогревом передних сидений, атмосферной подсветкой и многослойными звукоизолирующими стеклами.

Genesis G80 2026

Топовые версии предлагают аудиосистему B&O, систему предупреждения о наезде сзади, беспроводную зарядку и систему кругового обзора.

Интерьер Genesis G80 2026

Genesis G80 2026 оснащается 2,5-литровым 4-цилиндровым турбодвигателем мощностью 304 л.с. и крутящим моментом 422 Нм. Расход топлива для заднеприводной версии составляет 8 л на 100 км, для полноприводной – 8,7 литра. Максимальная скорость – 240 км/ч, а трансмиссия представлена 8-ступенчатым автоматом.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: ITHome