Что происходит с рынком новых авто в России: объемы импорта

Эксперт Целиков: Ввоз легковых машин в Россию сократился на треть за год

По итогам 2025 года в Россию привезли 890 тыс. автомобилей, что на 32,5% меньше, чем в 2024 году, когда импорт составлял 1,32 млн штук, сообщил 13 января директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Объем ввоза новых легковых автомобилей в возрасте до 3 лет снизился на 57% и составил 396 тыс. штук. При этом официальные дистрибьюторы привезли 224 тыс. автомобилей, что почти в три раза меньше (–70%) по сравнению с 743 тыс. в 2024 году.

Самыми популярными марками среди новых машин стали Changan с долей 26%, Geely – 16% и Tank – 7%.

Снижение импорта альтернативных автомобилей составило 5%, до 172 тыс. штук.

В этом сегменте лидировали Toyota (17,5%), BMW (10,5%) и Geely (10%).

Объем ввоза подержанных автомобилей старше трех лет вырос на 25% и достиг 494 тыс. единиц. Среди таких машин лидировали Toyota (19,7%), Honda (15,8%) и BMW (9,3%).

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат Инфо» составил топ-10 популярных китайских авто в РФ.

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
14.01.2026 
Фото:Depositphotos
