Полный привод, 367 л.с. и 1000 км без дозаправки – новая версия отечественного кроссовера

Российский гибридный кроссовер Evolute i-Space получил версию 4x4

В модельном ряду российского гибридного кроссовера Evolute i-Space наконец появилась полноприводная модификация.

Новая версия поступила в продажу по цене от 2,87 млн руб. и предлагается в единственной, но максимально насыщенной 5-местной версии.

Секрет мощного характера новинки кроется в гибридной силовой установке, которая получила дополнительный электромотор на задней оси. В сумме эта система выдает впечатляющие 367 л.с., что позволяет тяжелому кроссоверу разгоняться до 100 км/ч всего за 7,1 секунды.

При этом для налогообложения учитывается лишь 159 л.с., что положительно скажется на стоимости владения. Инженерам удалось добиться и выдающейся эффективности: общий запас хода автомобиля по циклу WLTC достигает 1000 км, а расход топлива составляет 5,6 литра на сотню. Аккумуляторную батарею можно зарядить с 30 до 80% всего за 20 минут на быстрой зарядке.

Evolute i-Space

Покупатели полноприводного i-Space получат автомобиль, уже укомплектованный 19-дюймовыми дисками, медиасистемой с огромным 15,6-дюймовым экраном и поддержкой российских онлайн-сервисов, а также беспроводной зарядкой. Особое внимание уделено комфорту в любую погоду: в базе присутствует зимний пакет, включающий обогрев и вентиляцию всех сидений, обогрев руля и другие полезные опции. Практичности добавляет вместительный багажник объемом от 934 до 2125 литров. Автомобиль можно заказать в одном из пяти цветов кузова и с одним из двух вариантов отделки салона.

Напомним, что обновленный Evolute i-Space производится на заводе в Липецкой области, он появился в продаже в сентябре прошлого года. Цена за моноприводную версию начинается от 2,49 млн рублей.

В настоящее время в России продаются городской кроссовер i-Joy, инновационный кроссовер i-Sky, SUV премиум-класса i-Jet, гибридный кроссовер i-Space и электрический минивэн i-Van.

