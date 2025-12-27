Названы пять самых доступных гибридных автомобилей на российском рынке

Evolute i-Space с ценой от 3,42 млн рублей признан самым доступным гибридом в РФ

Гибридные автомобили становятся все более востребованными на российском рынке. Даже с ограниченным бюджетом от 3,4 до 5,6 млн рублей можно выбрать подходящий вариант.

Самым доступным гибридом является обновленный кроссовер Evolute i-Space, который можно приобрести от 3 415 000 рублей без учета скидок и господдержки.

Этот автомобиль оборудован гибридной силовой установкой последовательного типа, которая включает 90-сильный бензиновый двигатель и электромотор мощностью 218 л. с. и 330 Нм крутящего момента. С ускорением до 100 км/ч он справляется за 7,8 секунды. Запас хода на электротяге составляет 165 километров, а общий – до 1250 километров. Кроссовер имеет мультимедийную систему с 15,6-дюймовым дисплеем, систему акустики на 13 динамиков и множество других удобств.

Evolute i-Space

На втором месте находится плагин-гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i, стартовая цена которого составляет 3 569 990 рублей. Он разработан на платформе GEA и оснащен 1,5-литровым мотором, электродвигателем с мощностью 218 л. с. и аккумулятором емкостью 18,4 кВт·ч. Эта модель предлагает запас хода до 943 километров.

Geely EX5 EM-i

Третий в списке – премиум-кроссовер Wey 05 со стоимостью от 4 900 000 рублей (с учетом скидок). Он имеет бензиновый двигатель мощностью 150 л. с. в паре с двумя электромоторами. На электротяге Wey 05 может проехать 185 километров, а общий запас хода составляет 918 километров. В стандартное оснащение входят панорамная крыша, мультимедийная система и множество систем безопасности.

Wey 05

В число самых дешевых гибридных автомобилей вошел также гибридный кроссовер Seres M5. Минимальная цена модели, с учетом специальной скидки, составляет 5 290 000 рублей. Seres M5 – это экспортная версия китайского Aito M5, оснащенная гибридной силовой установкой последовательного типа. Она включает два электромотора с общей мощностью 487 л.с. и 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 116 сил, который выполняет роль генератора для подзарядки аккумулятора емкостью 40 кВт·ч.

Seres M5

Автомобиль предлагает полный набор зимних опций и мультимедийную систему на русском языке.

GAC GS8

Также доступной является гибридная версия флагмана GAC GS8. Его стоимость без скидок составляет 5 399 000 рублей. GAC GS8 HEV оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем и двумя электродвигателями с суммарной мощностью до 427 «лошадей». Разгон от 0 до 100 км/ч составляет всего 6,9 секунды. Кроссовер предлагает богатое оснащение, включая цифровую приборную панель, мультимедийную систему и множество электронных ассистентов.

