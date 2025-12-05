#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Автоэксперт Ракитин: проблемы с колесами могут...
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...

Названы цены нового российского кроссовера

Новый кроссовер Evolute i-Joy будет стоить в РФ от 1,79 млн рублей

Компания Evolute, занимающаяся производством автомобилей в Липецкой области, представила цены на электрический кроссовер i-Joy нового поколения.

Рекомендуем
Полный привод, японская сборка и 3 цилиндра — новая Тойота за 2 млн рублей

Данная модель будет доступна в трех комплектациях, причем стартовая версия оценивается в 1,79 млн рублей с учетом государственной поддержки, которая составляет 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. рублей.

Рекомендуемая розничная цена составляет 2,72 млн рублей. Об этом стало известно 4 декабря во время презентации новинки.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Новый Evolute i-Joy заметно отличается от своего предшественника благодаря совершенно иному дизайну, который выделяется «квадратными» формами и острыми гранями. Модель построена на платформе Quantum S3 и имеет длину 4306 мм с колесной базой 2715 мм.

Она оснащается 163-сильным электромотором, который развивает 290 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 8 секунд. Дорожный просвет составляет 180 мм. Время быстрой зарядки батареи емкостью 51,87 кВт·ч от 30% до 80% – 18 минут, а запас хода на одной полной зарядке – до 471 км по циклу CLTC.

Новый Evolute i-Joy был представлен в октябре текущего года и является обновленной версией китайского Dongfeng Nammi 06.

Evolute i-Joy
Evolute i-Joy
Evolute i-Joy

Ранее «За рулем» перечислил топ-10 самых дешевых автомобилей в России в декабре.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  «Известия»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Evolute
Количество просмотров 4389
05.12.2025 
Фото:Evolute
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Evolute i-Joy

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв