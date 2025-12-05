Названы цены нового российского кроссовера

Новый кроссовер Evolute i-Joy будет стоить в РФ от 1,79 млн рублей

Компания Evolute, занимающаяся производством автомобилей в Липецкой области, представила цены на электрический кроссовер i-Joy нового поколения.

Данная модель будет доступна в трех комплектациях, причем стартовая версия оценивается в 1,79 млн рублей с учетом государственной поддержки, которая составляет 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. рублей.

Рекомендуемая розничная цена составляет 2,72 млн рублей. Об этом стало известно 4 декабря во время презентации новинки.

Новый Evolute i-Joy заметно отличается от своего предшественника благодаря совершенно иному дизайну, который выделяется «квадратными» формами и острыми гранями. Модель построена на платформе Quantum S3 и имеет длину 4306 мм с колесной базой 2715 мм.

Она оснащается 163-сильным электромотором, который развивает 290 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 8 секунд. Дорожный просвет составляет 180 мм. Время быстрой зарядки батареи емкостью 51,87 кВт·ч от 30% до 80% – 18 минут, а запас хода на одной полной зарядке – до 471 км по циклу CLTC.

Новый Evolute i-Joy был представлен в октябре текущего года и является обновленной версией китайского Dongfeng Nammi 06.

Ранее «За рулем» перечислил топ-10 самых дешевых автомобилей в России в декабре.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube