Новый кроссовер российской сборки готовится к старту продаж

Второе поколение Evolute i-Joy проходит сертификацию для получения ОТТС

Электрический кроссовер Evolute i-Joy второго поколения начал проходить сертификацию в России.

По данным источника, на данный момент модель получила пять деклараций соответствия, необходимых для оформления Одобрения типа транспортного средства, которое разрешит продажу таких машин в России. Документы оформлены на компанию «Эвиа», аффилированную с заводом «Моторинвест», который выпускает Эволюты. Напомним, «второй» Evolute i-Joy уже официально анонсирован, а теперь тестовые машины «засветились» на дорогах РФ.

По сути новый Evolute i-Joy являет собой переименованный электрический кроссовер Dongfeng Vigo, вышедший на китайский рынок под именем Nammi 06 в мае 2025 года.

Кроме названия, с прежним i-Joy, переименованным из Dongfeng Е3 (или Seres 3) новую машину ничего не связывает. Габариты новинки – 4306 х 1868 х 1645 мм. В движение кроссовер приводит электромотор мощностью 163 л.с., а полного запаса батареи хватает на 471 км. Зарядка с 30 до 80% занимает 18 минут. Разгон до 100 км/ч – 8 секунд. Центральная деталь интерьера – дисплей 12,8", выполняющий роль информационного и управленческого центра.

Источник:  Китайские автомобили
