Новый кроссовер российской марки — первые фото!

Бренд Evolute представил второе поколение кроссовера i-Joy

Российская марка Evolute представила вторую генерацию кроссовера i-Joy и анонсировала его продажи в России.

Габариты новинки – 4306 х 1868 х 1645 мм при колесной базе 2715 мм; объем багажника – 500 л. Силовая установка – электромотор с отдачей 163 л.с. и 290 Нм, питающийся от батареи 52 кВтч и приводящий переднюю ось. Заявленный запас хода 471 км по циклу CLTC, зарядка с 30 до 80% занимает 18 минут. Паспортный разгон до 100 км/ч – 8 секунд. Центральная деталь интерьера – дисплей 12,8 дюйма, выполняющий роль информационного и управленческого центра.

Медиасистема поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, в оснащении имеются беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт, два порта Type-C и два источника питания 12В.

Также из особенностей оснащения модели – панорамная крыша и дверь багажника с электроприводом и откидным бортиком. Как отмечает Автопоток, Evolute i-Joy второго поколения – фактически переименованный кроссовер Dongfeng Nammi 06. Напомним, что в первой генерации i-Joy, выпускаемый липецким заводом «Моторинвест» – совершенно иная машина: это копия Dongfeng Е3, он же Seres 3. Цены и сроки начала продаж нового Evolute i-Joy пока не сообщаются.