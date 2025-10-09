Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Новый кроссовер российской марки — первые фото!

Бренд Evolute представил второе поколение кроссовера i-Joy

Российская марка Evolute представила вторую генерацию кроссовера i-Joy и анонсировала его продажи в России.

Рекомендуем
На что способны разные коробки передач — их плюсы и минусы

Габариты новинки – 4306 х 1868 х 1645 мм при колесной базе 2715 мм; объем багажника – 500 л. Силовая установка – электромотор с отдачей 163 л.с. и 290 Нм, питающийся от батареи 52 кВтч и приводящий переднюю ось. Заявленный запас хода 471 км по циклу CLTC, зарядка с 30 до 80% занимает 18 минут. Паспортный разгон до 100 км/ч – 8 секунд. Центральная деталь интерьера – дисплей 12,8 дюйма, выполняющий роль информационного и управленческого центра.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Медиасистема поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, в оснащении имеются беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт, два порта Type-C и два источника питания 12В.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Также из особенностей оснащения модели – панорамная крыша и дверь багажника с электроприводом и откидным бортиком. Как отмечает Автопоток, Evolute i-Joy второго поколения – фактически переименованный кроссовер Dongfeng Nammi 06. Напомним, что в первой генерации i-Joy, выпускаемый липецким заводом «Моторинвест» – совершенно иная машина: это копия Dongfeng Е3, он же Seres 3. Цены и сроки начала продаж нового Evolute i-Joy пока не сообщаются.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 848
09.10.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о Evolute i-Joy

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв