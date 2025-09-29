Экология
Кроссовер российского производства — теперь 4х4!

Гибридный кроссовер Evolute i-Space получит версию с полным приводом

Новая модель производства липецкого завода «Моторинвест», гибридный кроссовер Evolute i-Space, обзаведется модификацией с приводом 4х4.

Появление такой версии станет возможным после запуска производства модели по полному циклу, сообщает источник. Конкретной даты запуска производства полноприводной версии пока нет, но ранее сообщалось, что переход на полный цикл, включающий сварку и окраску кузовов, для модели i-Space должен состояться до конца 2025 года. А вот появление версии с продвинутыми водительскими ассистентами отложено – она окажется слишком дорогой.

В сентябре гибридный i-Space, являющийся полным аналогом китайского Landian E5, стартовал в переднеприводном варианте и единственной комплектации по цене 3 415 000 рублей без учета скидок и спецпредложений.

Габариты кроссовера – 4760х1865х1710 мм, колесная база – 2785 мм. Предусмотрены две конфигурации салона: на пять и семь мест. Силовая установка – последовательный гибрид мощностью 218 л.с. Запас хода составляет 165 км.

До конца 2025 года «Моторинвест» хочет продать более 1000 единиц кроссовера Evolute i-Space – это свыше трети всего запланированного объема продаж завода за указанный период.

Источник:  Китайские автомобили
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 20
29.09.2025 
Отзывы о Evolute i-Space

