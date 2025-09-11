#
Обновленный отечественный кроссовер Evolute i-Space поступил в продажу

В РФ стартовали продажи обновленного Evolute i-Space по цене от 3,4 млн рублей

В России стартовали продажи обновленного гибридного кроссовера Evolute i-Space. Базовая цена автомобиля составляет 3 415 000 рублей, без учета возможных скидок и специальных предложений. Производство модели налажено на заводе «Моторинвест» в Липецкой области.

Обновленный кроссовер отличается новым дизайном, который включает закрытую переднюю часть без радиаторной решетки и новые 19-дюймовые диски. Потенциальные покупатели могут выбрать один из пяти цветов кузова: «Астероидный графит», «Белый», «Лунный серый», «Галактический зеленый» и «Звездная ночь».

i-Space оснащен последовательной гибридной системой с мощностью электродвигателя, достигшей 218 лошадиных сил, что на 41 л.с. больше, чем у предыдущей версии. Запас хода на электротяге увеличился более чем на 35% и составляет 165 километров.

Размеры кроссовера составляют 4760х1865х1710 миллиметров, а длина колесной базы равна 2785 миллиметрам. Предусмотрены две конфигурации салона: на пять и семь мест. На старте продаж кроссовер доступен в одной комплектации.

Evolute i-Space
Evolute i-Space

Интерьер автомобиля также получил обновления. Центральная консоль оборудована 15,6-дюймовым экраном, который поддерживает русский язык и протоколы Apple CarPlay и Android Auto. Рычаг переключения передач теперь расположен за рулевым колесом.

В дополнение, кроссовер предлагает расширенный зимний пакет, который включает обогрев стеклоочистителей, сидений и руля, а также вентиляцию для передних и задних сидений.

Evolute i-Space
Evolute i-Space
Стоимость 5-местной версии Evolute i-Space составляет 3 415 000 рублей, в то время как 7-местная конфигурация обойдется в 3 515 000 рублей. Кроме того, на автомобиль распространяется программа государственной поддержки, предлагающая скидку в размере 925 тысяч рублей при покупке в кредит.

Источник:  Российская газета
Лежнин Роман
Фото:Пресс-служба Evolute
11.09.2025 
Фото:Пресс-служба Evolute
