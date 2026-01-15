#
Опасный способ прогрева машины привел к пожару в гараже
15 января
Lada Azimut
15 января
15 января
В Белоруссии водитель оставил горящие угли на двигателе, сгорела машина и гараж

Владелец автомобиля Volkswagen из Гродненской области Белоруссии попытался прогреть двигатель с помощью горящих углей. Мужчина положил угли на мотор и ушел домой, сообщает Гродненское областное управление МЧС Беларуси.

Спустя некоторое время он заметил пожар и вызвал спасателей. Пожарные прибыли и потушили огонь, но гараж и автомобиль полностью сгорели.

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликован рейтинг машин, которыми больше всего довольны россияне.

Источник:  Гродненское областное управление МЧС Беларуси
Ушакова Ирина
Фото:МЧС РБ
15.01.2026 
