Опасный способ прогрева машины привел к пожару в гараже
В Белоруссии водитель оставил горящие угли на двигателе, сгорела машина и гараж
Владелец автомобиля Volkswagen из Гродненской области Белоруссии попытался прогреть двигатель с помощью горящих углей. Мужчина положил угли на мотор и ушел домой, сообщает Гродненское областное управление МЧС Беларуси.
Спустя некоторое время он заметил пожар и вызвал спасателей. Пожарные прибыли и потушили огонь, но гараж и автомобиль полностью сгорели.
Фото:МЧС РБ
15.01.2026
Фото:МЧС РБ
