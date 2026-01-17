#
Как избежать трудностей при запуске мотора зимой: ответ эксперта
17 января
Как избежать трудностей при запуске мотора зимой: ответ эксперта
Аккумулятор в исправном состоянии и с нормальным уровнем заряда поможет избежать проблем с запуском двигателя в холодное время года. Об этом заявил руководитель компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Если аккумулятор хорошо заряжен, особых мер принимать не нужно, отметил он. Множество современных автомобилей могут простоять без движения несколько недель, и после этого без проблем заводятся. Но если батарея разрядилась, стартер будет работать, а мотор не запустится.

Важно проверить заряд аккумулятора в такой ситуации и подзарядить его при необходимости. Эксперт отметил, что переносить аккумулятор в тепло целесообразно, только если машина простояла на морозе более месяца. В теплых условиях аккумулятор дольше сохраняет заряд, подчеркнул Ладушкин.

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликован рейтинг машин, которыми больше всего довольны россияне.

Источник:  Pravda. Ru
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
17.01.2026 
Фото:Depositphotos
