Для участников СВО и их семей отменили налог на машину: ФНС пояснила, как получить льготу
ФНС объяснила порядок освобождения от налога на...
Для участников СВО и их семей отменили налог на машину: ФНС пояснила, как получить льготу

ФНС объяснила порядок освобождения от налога на авто участников СВО и их близких

Право на льготу распространяется не только на ветеранов боевых действий и непосредственных участников СВО, включая военнослужащих, добровольцев, сотрудников Росгвардии и силовых структур, но и на их семьи.

В число близких родственников входят супруги, несовершеннолетние дети, студенты-очники до 23 лет, дети-инвалиды и иждивенцы.

Льгота по освобождению от транспортного налога предоставляется на один автомобиль по выбору владельца, независимо от количества транспортных средств в собственности. Для самих участников операции освобождение действует за весь календарный год, в котором они были привлечены к выполнению задач. Члены их семей получат льготу только за те месяцы, когда их родственник участвовал в СВО.

Для оформления преимущества необходимо подать заявление и подтверждающие документы в Налоговую инспекцию. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика, МФЦ или отправив бумаги почтой.

Примечательно, что заявление можно подать за любой прошедший период начиная с 2022 года, если право на льготу возникло раньше. Рассмотрение документов занимает до одного месяца.

При отсутствии заявления налоговики могут применить льготу автоматически к одному объекту с наибольшей суммой налога, за исключением дорогих автомобилей стоимостью от 10 млн рублей, а также воздушных и водных судов. О результатах перерасчета можно узнать в личном кабинете или непосредственно в налоговом органе.

Источник:  РИА Новости
Алексеева Елена
Фото:Егор Алеев/ТАСС
19.01.2026 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
