В топ-10 популярных авто в РФ появилась еще одна японская марка

Автостат: Mazda попала в десятку бестселлеров российского авторынка

Японская марка Mazda в РФ официально не представлена, но по каналам параимпорта в страну продолжают попадать и популярные модели, и новинки.

Причем в изрядных количествах: с 12 по 18 января, на третьей неделе 2026 года, в России нашли покупателей 538 новых автомобилей Mazda. Это позволило бренду занять девятую строчку рейтинга бестселлеров. Целиком этот список (с указанием количества реализованных экземпляров) на минувшей неделе выглядел так:

  • Lada – 5338
  • Haval – 2896
  • Tenet – 2604
  • Geely – 1385
  • Belgee – 771
  • Toyota – 754
  • Changan – 701
  • Jetour – 582
  • Mazda – 538
  • Solaris – 395
Как можно видеть, Mazda – уже не первый японский бренд, возвращающийся в топ-10 марок российского авторынка. В мае 2025-го Toyota тоже начинала с локального успеха на одной из недель, а к концу года закрепилась в итоговом рейтинге на десятой строке... Кстати, в целом продажи машин в РФ в третью январскую неделю 2026 года оказались чуть успешнее, чем годом ранее: реализовано 22,6 новых легковушек, на 4% больше, чем годом ранее.

Источник:  Автостат
Иннокентий Кишкурно
19.01.2026 
