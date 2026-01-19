В топ-10 популярных авто в РФ появилась еще одна японская марка
Японская марка Mazda в РФ официально не представлена, но по каналам параимпорта в страну продолжают попадать и популярные модели, и новинки.
Причем в изрядных количествах: с 12 по 18 января, на третьей неделе 2026 года, в России нашли покупателей 538 новых автомобилей Mazda. Это позволило бренду занять девятую строчку рейтинга бестселлеров. Целиком этот список (с указанием количества реализованных экземпляров) на минувшей неделе выглядел так:
- Lada – 5338
- Haval – 2896
- Tenet – 2604
- Geely – 1385
- Belgee – 771
- Toyota – 754
- Changan – 701
- Jetour – 582
- Mazda – 538
- Solaris – 395
Как можно видеть, Mazda – уже не первый японский бренд, возвращающийся в топ-10 марок российского авторынка. В мае 2025-го Toyota тоже начинала с локального успеха на одной из недель, а к концу года закрепилась в итоговом рейтинге на десятой строке... Кстати, в целом продажи машин в РФ в третью январскую неделю 2026 года оказались чуть успешнее, чем годом ранее: реализовано 22,6 новых легковушек, на 4% больше, чем годом ранее.
