В конце 2025 года на рынке РФ появилось много новых машин: что это за модели?

«Автостат»: в декабре 2025 года на рынке РФ появились 19 новых моделей авто

В декабре 2025 года на российском рынке было представлено 19 новых моделей автомобилей. Среди них 14 новых легковых, одна легкая коммерческая машина и четыре грузовых. Такие данные сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Преобладающее большинство новых моделей – это автомобили из Китая. Среди них гибридные внедорожники BYD Titanium 7, Denza N8L, Polar Stone 01 и Yangwang U8L, гибридные кроссоверы DFSK E5 Plus и Geely EX5 EM-i, электрокроссовер Lixiang I8, электроседан Yangwang U7, электрический лифтбек Luxeed S7, гибридный седан Geely Galaxy A7, пикап Foton Conqueror 5 и кроссовер Changan CS75 Pro.

Новые модели также включают Audi E5 Sportback и Mazda EZ-60. В сегменте легких коммерческих автомобилей на рынок вышел Junfeng K39. Линейку грузовиков пополнили Howo 1087, AMT 832944, BAZ S31A32 и Valdai 33.

Рост цен на подержанные автомобили в России ожидается в 2026 году. Об этом рассказал глава «Автостата» Сергей Целиков. Он отметил, что цены на такие машины вырастут примерно на 5-10%, при этом больше всего подорожают качественные иномарки и надежные отечественные бренды. По его словам, перспективы для китайских автомобилей на вторичном рынке остаются неопределёнными.

