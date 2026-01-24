Гибридный Volkswagen Multivan T7 получит увеличенную емкость батареи и сможет проехать больше

Обновленный Volkswagen Multivan T7 замечен на зимних испытаниях

Флагманский минивэн Volkswagen Multivan T7 готовится к рестайлингу и получит свежий дизайн, высокотехнологичный интерьер и улучшенные гибридные силовые установки.

Свежие шпионские фотографии запечатлели обновленный автомобиль в условиях суровых зимних испытаний в Швеции. Несмотря на хитрую маскировку, которая скрывает его истинные формы, основные изменения вполне заметны.

Специалисты отмечают, что передняя часть минивэна претерпела серьезные изменения. Компоновка передней оптики была полностью пересмотрена: теперь более крупные фары размещены в нижней части, а тонкие дневные ходовые огни с поворотниками – сверху. Дизайн переднего бампера стал более лаконичным и цельным, переняв стилистику электромобиля ID. Buzz, а привычные воздухозаборники на снимках оказались лишь плодом художественной работы дизайнеров-камуфляжников.

Volkswagen Multivan T7

Задняя часть автомобиля, напротив, изменилась минимально.

Уже известно, что центральное место на новой панели управления займет большой свободностоящий сенсорный экран мультимедийной системы. Также полностью изменится дизайн рулевого колеса и цифровой приборной панели.

Под капотом обновленного Multivan T7, как ожидается, останутся проверенные силовые агрегаты, включая турбодизель 2.0 TDI. Однако основные усилия инженеры сосредоточили на развитии гибридной версии eHybrid.

Ожидается, что подключаемый гибрид с бензиновым двигателем 1.5 получит увеличенную емкость батареи, что позволит продлить запас хода в чисто электрическом режиме, который у текущей модели составляет скромные, по нынешним меркам, 84 километра.

Обновленный Multivan T7 появится в продаже во втором полугодии 2026 года и будет позиционироваться как модель 2027 года.

