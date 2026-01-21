Популярный бренд начнет собирать машины в России
В компании FAW Bestune сообщили о подготовке новых моделей для российского рынка. В этом году ожидается выход локализованных автомобилей Т90, В70 и обновленного Т77, рассказали в компании.
При этом в пресс-службе бренда не раскрыли, на каких именно площадках России будет налажено производство машин под маркой Bestune.
Ранее сообщалось, что кроссовер T77 исчез из модельного ряда марки в РФ. Машины уже закончились у дилеров, россиянам придется подождать обновленную версию.
Ранее «За рулем» сообщал, какие Toyota остаются в строю спустя десятки лет.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!