Цены на автомобили с пробегом снизились, но вскоре могут вырасти
21 января
Цены на автомобили с пробегом снизились, но вскоре могут вырасти
Цены на подержанные авто снизились на 150-200...
Почему автоматической трансмиссии не существует?
21 января
Почему автоматической трансмиссии не существует?
Эксперт объяснил, почему ни у одного автомобиля...
Популярный бренд начнет собирать машины в России
21 января
Популярный бренд начнет собирать машины в России
В компании FAW Bestune рассказали о новинках...

Популярный бренд начнет собирать машины в России

В компании FAW Bestune рассказали о новинках для рынка РФ

В компании FAW Bestune сообщили о подготовке новых моделей для российского рынка. В этом году ожидается выход локализованных автомобилей Т90, В70 и обновленного Т77, рассказали в компании.

Выбираем недорогой универсальный автомобиль: сравнили две Лады и Солярис

При этом в пресс-службе бренда не раскрыли, на каких именно площадках России будет налажено производство машин под маркой Bestune.

Ранее сообщалось, что кроссовер T77 исчез из модельного ряда марки в РФ. Машины уже закончились у дилеров, россиянам придется подождать обновленную версию.

Ранее «За рулем» сообщал, какие Toyota остаются в строю спустя десятки лет.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
Фото:FAW
Количество просмотров 13
21.01.2026 
Фото:FAW
