Популярный бренд начнет собирать машины в России

В компании FAW Bestune рассказали о новинках для рынка РФ

В компании FAW Bestune сообщили о подготовке новых моделей для российского рынка. В этом году ожидается выход локализованных автомобилей Т90, В70 и обновленного Т77, рассказали в компании.

При этом в пресс-службе бренда не раскрыли, на каких именно площадках России будет налажено производство машин под маркой Bestune.

Ранее сообщалось, что кроссовер T77 исчез из модельного ряда марки в РФ. Машины уже закончились у дилеров, россиянам придется подождать обновленную версию.

