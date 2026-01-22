Топ-10 самых сильных автомобильных брендов в умах россиян (не китайских)
Несмотря на уход с рынка глобальных автопроизводителей, спрос на их автомобили в России не угас.
Импортные иномарки, ввозимые по параллельным каналам, находят своего покупателя, формируя рейтинг брендов, сохранивших престиж в глазах россиян, пишет в ТГ-канале генальный директор «Автостата» Сергей Целиков.
По итогам прошлого года почти 130 тысяч новых автомобилей классических международных брендов были зарегистрированы в России.
Абсолютным лидером этого сегмента стала Toyota, чьи показатели выросли на 40% и достигли 29 тысяч машин.
На втором месте с результатом в 16 742 единицы расположилась BMW, также показавшая рост на 42%. В пятерку сильнейших вошли Kia (10 181 шт.), Mercedes-Benz (9430 шт.) и Hyundai (8745 шт.). При этом корейские марки столкнулись с падением спроса, тогда как продажи премиального Mercedes-Benz, напротив, выросли более чем на треть.
Замыкают десятку Volkswagen, Mazda, Skoda, Lexus и Audi, что демонстрирует устойчивую любовь россиян к проверенным японским, немецким и корейским брендам, несмотря на всё растущий утильсбор.
Примечательно, что почти половина всех этих автомобилей (49,1%) собраны на заводах в КНР. Это указывает на сдвиг в цепочках поставок, но не в потребительских симпатиях.
