У этого известного автопроизводителя треть каждой машины будет из вторсырья

Nikkei Asia: компания Toyota доведет долю вторсырья в машинах до 30% к 2030 году

Крупнейший мировой автопроизводитель Toyota делает серьезную ставку на экономику замкнутого цикла.

Как сообщает Nikkei Asia, компания планирует увеличить долю переработанных материалов в своих автомобилях до 30% от общей массы к 2030 году. Этот амбициозный шаг напрямую связан с ужесточающимся экологическим регулированием Европейского союза.

Евросоюз готовит новые правила, согласно которым в новых автомобилях будет обязательна значительная доля пластика, полученного из вторсырья.

Toyota, стремясь не просто соответствовать, а опережать эти стандарты, расширяет инициативу на сталь и алюминий. Компания намерена активнее использовать ресурсы, полученные от утилизации старых машин, применяя их не только в элементах салона, но и в более ответственных деталях кузова и двигателя.

В настоящее время масса переработанных материалов в автомобилях Toyota составляет около 20-25%. Переход к 30% – это масштабная трансформация, которая затронет гигантскую производственную цепочку из 60 тысяч поставщиков. Таким образом, экологическая стратегия ЕС запускает волну изменений во всей глобальной автопромышленности.

В этой «зеленой» гонке Toyota не одинока. Другие японские производители также объявили о схожих планах: Honda стремится к 2050 году создавать автомобили полностью из переработанного или возобновляемого сырья, а Nissan к 2030 году переведет производство алюминиевых деталей на переработанный металл.

