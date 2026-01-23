Как правильно выезжать из сугробов на машине с АКП

Эксперт Солдунов: Долгая пробуксовка в сугробе ведет к перегреву автомата

Автомобиль в сугробе может сильно пострадать, особенно его автоматическая коробка передач, предупредил Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов. Он также дал рекомендации, как правильно убирать снег с машины.

Комментарий эксперта

Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов:

– Для того чтобы правильно очистить автомобиль от снега, нужно начать с крыши и стекол. Используйте скребок-щетку с длинной телескопической ручкой. Обязательно очистите всю крышу, капот и багажник. Если этого не сделать, снег с крыши при торможении съедет на лобовое стекло, создав аварийную ситуацию. А лед с крыши может слететь и попасть в вас или едущих сзади.

Затем следует расчистить территорию вокруг машины. Особое внимание нужно уделить очистке выхлопной трубы от снега. Если труба будет заблокирована, выхлопные газы могут попасть в салон, что вредно и опасно. Также двигатель может начать работать с перебоями или заглохнуть из-за высокого давления в системе.

Нельзя отогревать замерзшие стекла и замки горячей водой, предупредил Солдунов. Резкий перепад температуры может привести к трещинам. Лучше использовать специальные средства – незамерзайку для омывателя или размораживатель льда. Если уплотнители дверей примерзли, не нужно дергать двери сильно, чтобы не повредить резину. Резину советуют аккуратно тянуть, а после мойки обязательно протирать уплотнители от воды.

Важно также очистить фары, габариты, повторители поворотов и номера. Это необходимо для хорошей видимости и во избежание штрафов. В России за грязные номера или фары предусмотрен штраф в 500 рублей.

Как безопасно выехать из сугроба на автомате

Выезжать из сугроба на автомобиле с АКП нужно аккуратно. Солдунов отмечает, что пробуксовка может привести к перегреву масла в коробке передач. Поэтому следует убрать снег не только с машины, но и вокруг неё – минимум по полтора метра перед и за колесами.

Под колеса можно подложить коврики, ветки, щебень или гравий, чтобы улучшить сцепление. Также нужно очистить снег под машиной, чтобы не зацепить днищем сугроб.

После этого стоит отключить систему стабилизации (ESP), которая мешает пробуксовке, иногда необходимой при выезде. При отключении на панели загорится соответствующая лампочка. Затем плавно нажимают на газ, пытаясь найти сцепление колёс с дорогой. Если колеса начали буксовать, газ нужно сразу сбросить.

Автоэксперт предупреждает, что длительная пробуксовка на месте очень вредна и может привести к перегреву АКПП. После 10–15 секунд буксования нужно остановиться и дать коробке остыть. Этот цикл повторяют, пока автомобиль не выедет из сугроба.

