Названы самые выносливые в мире двигатели

CarBuzz привел топ-5 моторов, которые могут проехать 1 млн миль

Несмотря на быстрое развитие электромобилей, двигатели внутреннего сгорания продолжают удивлять своей долговечностью. Портал CarBuzz составил рейтинг самых надежных моторов, которые прошли более 1,5 млн километров.

Первое место занял восьмицилиндровый Toyota 1UZ объемом 3,98 литра. Этот двигатель устанавливают на флагманские седаны Toyota и премиальные Lexus LS и GS. Владелец Lexus LS 400 проехал на машине более 1,5 млн километров без капитального ремонта, что стало рекордом.

Toyota 1UZ-FE

Вторую строчку занял мотор Toyota 3UR-FE объемом 5,7 литра. Обычно его ставят на пикапы Tundra. В США один из таких двигателей проехал 1,6 млн километров за менее чем десять лет, благодаря частым дальним поездкам. Владельца приятно удивила надежность агрегата.

Третье место досталось четырехцилиндровому двигателю Honda F22A объемом 2,2 литра, который использовали в Accord середины 90-х. Один из автомобилей с этим мотором прошёл 1,6 млн км без замены двигателя.

На четвертом месте находится 2,0-литровый Nissan QR25DE. Его устанавливают на Altima, Sentra и пикапы Frontier. Один из этих моторов в 2007 году преодолел 1,6 млн км без капитального ремонта.

Пятерку замыкает турбодизель Cummins B-Series объемом 5,9 литра. Этот двигатель ставят на Dodge Ram 2500. Некоторые владельцы отмечают, что их автомобили прошли больше 2 млн километров.

Эти моторы показывают высокий уровень инженерного исполнения. Продуманная конструкция и качественные материалы значительно повышают срок службы. Для долгой работы двигателя важно регулярно проходить техническое обслуживание.

