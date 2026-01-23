Названы самые продаваемые авто с пробегом за 2-3 млн рублей в РФ

«Авито Авто»: в сегменте 2-3 млн рублей б/у Geely и Mazda наиболее популярны

На вторичном рынке автомобилей в ценовом сегменте от 2 до 3 миллионов рублей быстрее остальных распродаются машины марок Geely и Mazda, рассказали 22 января в «Авито Авто». В среднем срок размещения объявлений в данном сегменте не изменился по сравнению с прошлым годом, однако у некоторых моделей он упал более чем на 20%.

Проанализировав данные, специалисты выяснили, что Geely продаются на 15,1% быстрее средней скорости по рынку, Mazda – на 11,2%, а также у Changan показатели выше среднего на 10%. Hyundai и Toyota удерживают примерно одинаковые позиции с приростом в 8,7% по скорости продажи.

Среди отдельных моделей главенствует Hyundai Creta со скоростью продажи, превышающей средний показатель сегмента на 25,9%. В пятёрке быстрых продаж также оказались Geely Monjaro, Hyundai Tucson, Toyota Camry и Mazda CX-5 – все их сроки экспозиции на площадках уменьшились на десятки процентов по сравнению с усредненным показателем.

Сокращение времени продажи по сравнению с 2024 годом наиболее заметно у марок Geely, Changan, Honda, Volkswagen и Toyota. Судя по данным, быстрее стали уходить с рынка различные модели Geely – Monjaro, Tugella, Coolray, а наряду с ними Hyundai Creta и Tucson, Skoda Karoq, Kia Sorento Prime и K5, а также BMW X1 и Honda CR-V. Для некоторых эта скорость снизилась почти на четверть или больше, что говорит о растущем спросе на перечисленные автомобили.

