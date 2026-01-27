#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Пять ловушек для кошелька на АЗС
27 января
Пять ловушек для кошелька на АЗС
Незамерзайка на АЗС может стоить в 1,5-2 раза...
Автомобили Tenet
27 января
Tenet рассказал о ряде новинок в 2026 году: подробности
Tenet представит в 2026 году новый кроссовер...
В Петербурге поднимут штрафы за неоплату парковки
27 января
В Петербурге поднимут штрафы за неоплату парковки
Власти Санкт-Петербурга планируют увеличить...

Пять ловушек для кошелька на АЗС

Незамерзайка на АЗС может стоить в 1,5-2 раза дороже, чем в автомагазине

Современные автозаправки давно превратились в яркие мини-супермаркеты, где легко оставить сумму, сопоставимую с половиной бака бензина.

Рекомендуем
Ездят до последнего: названы лидеры по износу автомобилей

Запах свежей выпечки и аккуратные стеллажи – часть продуманного маркетинга, который побуждает делать импульсные покупки. Однако некоторые товары здесь особенно переоценены, а их качество вызывает вопросы.

Одним из главных символов завышенной цены стала стеклоомывающая жидкость. На АЗС ее стоимость может быть выше в полтора-два раза по сравнению с автомагазинами. Гораздо разумнее возить с собой канистру, купленную заранее в проверенном месте.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Покупка моторного масла на заправке оправдана лишь в чрезвычайной ситуации, когда нужно срочно долить его до сервиса. Для плановой замены это не лучшее решение: ассортимент часто ограничен, а наценка достигает 30–50%.

Готовая еда вроде хот-догов и сэндвичей – еще один рискованный выбор. Вопросы свежести продукции, которая может часами находиться в подогретом состоянии, остаются открытыми. За те же деньги в дороге можно найти более качественный и полезный перекус в обычном кафе.

Рекомендуем
Заправляйся вовремя: почему езда «на лампочке» убивает ваш автомобиль

Аксессуары для телефонов, такие как кабели и адаптеры, на АЗС часто представляют собой безымянные товары с минимальным сроком службы и низким качеством сборки.

Наконец, даже привычные вода и снеки обходятся здесь значительно дороже. Бутылка воды или пачка чипсов могут стоить в два-три раза больше, чем в супермаркете. Это типичный «налог на удобство», который легко избежать, планируя покупки заранее.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 35
27.01.2026 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0