Пять ловушек для кошелька на АЗС

Незамерзайка на АЗС может стоить в 1,5-2 раза дороже, чем в автомагазине

Современные автозаправки давно превратились в яркие мини-супермаркеты, где легко оставить сумму, сопоставимую с половиной бака бензина.

Запах свежей выпечки и аккуратные стеллажи – часть продуманного маркетинга, который побуждает делать импульсные покупки. Однако некоторые товары здесь особенно переоценены, а их качество вызывает вопросы.

Одним из главных символов завышенной цены стала стеклоомывающая жидкость. На АЗС ее стоимость может быть выше в полтора-два раза по сравнению с автомагазинами. Гораздо разумнее возить с собой канистру, купленную заранее в проверенном месте.

Покупка моторного масла на заправке оправдана лишь в чрезвычайной ситуации, когда нужно срочно долить его до сервиса. Для плановой замены это не лучшее решение: ассортимент часто ограничен, а наценка достигает 30–50%.

Готовая еда вроде хот-догов и сэндвичей – еще один рискованный выбор. Вопросы свежести продукции, которая может часами находиться в подогретом состоянии, остаются открытыми. За те же деньги в дороге можно найти более качественный и полезный перекус в обычном кафе.

Аксессуары для телефонов, такие как кабели и адаптеры, на АЗС часто представляют собой безымянные товары с минимальным сроком службы и низким качеством сборки.

Наконец, даже привычные вода и снеки обходятся здесь значительно дороже. Бутылка воды или пачка чипсов могут стоить в два-три раза больше, чем в супермаркете. Это типичный «налог на удобство», который легко избежать, планируя покупки заранее.

