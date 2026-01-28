Celica возвращается: все о новой «зажигалке» от Toyota

Gazoo Racing объявил о подготовке новой модели Celica с турбомотором G20E

Gazoo Racing, гоночное подразделение японской компании Toyota, уже некоторое время работает над созданием свежего спортивного автомобиля с мотором, расположенным внутри колесной базы, сзади передних сидений – эту компоновку считают почти идеальной для баланса веса и управляемости. Пока деталей о будущем проекте немного, но известно, что вместе с ним компания готовит возрождение легендарной Celica. Autonews. ru собрал самые важные факты из доступных источников.

Toyota официально подтвердила работу над преемником модели MR2 – двухместного спорткара со средним расположением двигателя. В Gazoo Racing заявили, что нынешний прототип уже приступил к тестам. По данным Autohome, для испытаний запланировано четыре этапа, и сейчас проект находится лишь на самом первом из них. Выпуск серийного автомобиля планируется примерно через четыре года, то есть где-то к 2030 году.

В начале 2026 года глава Gazoo Racing Томоя Такахаси рассказал в интервью Automotive News о новом среднемоторном спорткаре, который станет продолжением MR2, хотя название для машины пока не выбрали. Что интересно, это не единственная свежая спортивная модель Toyota – Forbes упоминал, что параллельно готовится новое поколение Celica.

Toyota Celica – культовый спорткар, который выпускался с 1970 по 2006 год, пройдя через семь поколений и множество обновлений дизайна и техники. Последний автомобиль этой серии сошёл с линий конвейера в апреле 2006-го, а за почти 36 лет существования Celica часто мелькала в раллийных чемпионатах WRC. Раньше это была переднеприводная модель с мотором спереди, но новая Celica, скорее всего, станет отправной точкой для среднемоторного MR2. Первый со времён снятого с производства в 2007 году MR-S спорткар с новым расположением двигателя готовится к выходу ориентировочно в 2028 году, а сам MR2 – к 2030-му.

Информация о подготовке новой Celica появилась ещё в 2024 году. Тогда портал BestCarWeb ссылался на слова вице-президента Toyota Юки Накадзимы, который на ралли в Японии намекнул на дебют модели в 2025 году, но этот анонс задержался. Технических подробностей пока маловато, а прототип широкой публике ещё не показывали.

Согласно источнику BestCarWeb, новинка получит крышу и капот из углеволокна – это серьёзно снизит вес и добавит жёсткости кузову. Для лучшей видимости с места водителя передние стойки сделают более вертикальными и сдвинут назад по сравнению с прежней версией.

В 2024 году Toyota впервые анонсировала разработку нового 2,0-литрового турбодвигателя с индексом G20E. Этот мотор, как предполагается, ляжет в основу силовой установки новой Celica и среднемоторного MR2. Изначально планировалась мощность около 400 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента, но агрегат может быть доведён до 600 л. с. – особенно учитывая возможности гибридизации, правда, официальных данных о гибридных версиях пока нет.

Такахаси отметил, что этот мотор создаётся с учётом разных компоновок – как внутри колесной базы, так и за ней. Новый двигатель должен стать заменой нынешнему 2,4-литровому мотору Toyota, превзойдя его по мощности и экономичности.

Для новой Celica концерн не планирует отказаться от классической шестиступенчатой механической коробки передач, а также предложит современную восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию DAT (direct automatic transmission).

Вес автомобиля при использовании карбона и других лёгких материалов не должен превышать 1300 кг. Ожидается, что Celica появится в двух версиях: «гражданская» RZ и «гоночная» RC, где последняя будет оснащена «механикой». Размеры новинки – примерно 4400 мм в длину, 1860 мм в ширину и 1230 мм в высоту с базой колёс 2600 мм.

Стоимость новой Celica, судя по прогнозам, будет выше среднего – цена ориентировочно составит от 55 до 70 тысяч долларов (4,2-5,3 миллиона рублей по курсу на конец января 2026 года).

Планы на демонстрацию прототипа Celica на Токийском автосалоне сдвинулись, ведь Gazoo Racing показали там другую горячую новинку – ограниченную серию GR Yaris Morizo RR с углепластиковым обвесом, улучшенной системой полного привода и обновленной трансмиссией. На продажи этой модели выйдет всего 200 экземпляров как в Японии, так и в Европе.

Ранее «За рулем», что Tenet рассказал о ряде новинок в 2026 году: подробности.