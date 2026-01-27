#
Заправляйся вовремя: почему езда «на лампочке» убивает ваш автомобиль
В России стартовали продажи новой Toyota RAV4 — есть цены!
Разъезжаемся правыми бортами — всегда ли это допустимо
В России стартовали продажи новой Toyota RAV4 — есть цены!

У российских дилеров начали появляться кроссоверы Toyota RAV4 нового поколения

В России начали продавать кроссовер Toyota RAV4, лишь в ноябре 2025 года представленный в Китае, а в декабре – в Японии.

Toyota и Mazda вошли в топ-6 по продажам на российском авторынке

Официально Toyota в России не присутствует, но частные продавцы готовы доставить машину по «параллельным» каналам по цене от 5,0 млн рублей, сообщает источник. Как уточнил «За рулем», можно найти и чуть более демократичный прайс: ряд объявлений на классифайдах гласят, что кроссоверы 2026 года выпуска в комплектации Deluxe с 2-литровым бензиновым двигателем (171 л.с.), вариатором и полным приводом доступны за 4,2-4-4 млн рублей.

Столь быстрое появление у нас «рафика» шестой генерации легко объяснимо: модель возглавляет рейтинг самых востребованных машин Toyota в РФ, а сам бренд вновь набирает популярность. Напомним, прежний RAV4 в декабре 2025 года, с учетом нового утильсбора, можно было приобрести за 2,9-4,2 млн рублей.

Источник:  Автопоток
Иннокентий Кишкурно
27.01.2026 
Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
