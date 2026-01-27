В России стартовали продажи новой Toyota RAV4 — есть цены!

У российских дилеров начали появляться кроссоверы Toyota RAV4 нового поколения

В России начали продавать кроссовер Toyota RAV4, лишь в ноябре 2025 года представленный в Китае, а в декабре – в Японии.

Официально Toyota в России не присутствует, но частные продавцы готовы доставить машину по «параллельным» каналам по цене от 5,0 млн рублей, сообщает источник. Как уточнил «За рулем», можно найти и чуть более демократичный прайс: ряд объявлений на классифайдах гласят, что кроссоверы 2026 года выпуска в комплектации Deluxe с 2-литровым бензиновым двигателем (171 л.с.), вариатором и полным приводом доступны за 4,2-4-4 млн рублей.

Столь быстрое появление у нас «рафика» шестой генерации легко объяснимо: модель возглавляет рейтинг самых востребованных машин Toyota в РФ, а сам бренд вновь набирает популярность. Напомним, прежний RAV4 в декабре 2025 года, с учетом нового утильсбора, можно было приобрести за 2,9-4,2 млн рублей.

